En appui au mouvement Québec ville en rose, le match rose des Remparts de Québec, présenté par le Journal de Québec et TVA Québec, sera disputé ce soir, vendredi 22 octobre, dès 19h, au Centre Vidéotron. Plusieurs tirages attendent les spectateurs qui assisteront au match entre les Remparts et l’ Armada de Blainville-Boisbriand.

Le président d’honneur du mouvement, William Trudel, président-fondateur et chef de la direction de Trudel Corporation procédera à la mise au jeu, tandis que Julie Couture, chef d’antenne à TVA Québec et Karine Gagnon, chroniqueuse politique et adjointe à la direction de l'information du Journal de Québec, seront présentes.

Les spectateurs sont invités à arborer le rose en signe de support au Centre des maladies du sein, alors que les joueurs des Remparts porteront leur troisième et populaire chandail bleu, pour rendre hommage au personnel de la santé.

D’ailleurs, ceux-ci pourront bénéficier d’une offre «deux pour un» à la billetterie en présentant leur carte d’employé d’un établissement de santé de la grande région de Québec.

L’encan se poursuit

Le mouvement Québec ville en rose, organisé par la Fondation du CHU de Québec et présenté par Québecor, se poursuit tout le mois d’octobre! Vous avez jusqu’au dimanche 31 octobre à 21h pour participer à l’encan interactif grand public présenté par Beneva, au profit du Centre des maladies du sein (CMS) du CHU de Québec-Université Laval, à l’Hôpital du Saint-Sacrement.

Rendez-vous sur macause.com/qvr/encan pour enregistrer votre mise dans le but d’acquérir des cartes-cadeaux, des tableaux, des bouteilles de vin, des droits de jeu au golf, etc. tout en soutenant une bonne cause. Appuyez également un des nombreux porteurs de lumière qui se sont engagés à amasser une somme d’argent dans le cadre de cet événement qui célèbre son 10e anniversaire.

► Billets: ticketmaster.ca