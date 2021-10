Partys de Noël: un casse-tête pour les restaurateurs

Le temps des Fêtes approche et les entreprises commencent déjà à planifier leurs partys de bureau de fin d’année.

La situation s’annonce complexe, surtout pour les restaurateurs, puisque certaines restrictions sanitaires sont toujours en place.

«On commence déjà à avoir des questions pour les partys de Noël. Les gens ne sont pas sûrs comment ça se passe, parce que les règles changent souvent», a indiqué vendredi le directeur général de La Taverne Carrefour Laval, Pascal Auger, en entrevue à TVA Nouvelles.

Pour le moment, les restaurants peuvent accueillir des groupes de 25 personnes ou plus, mais ne peuvent réunir à une même table plus que 10 personnes provenant d’un maximum de trois bulles familiales.

«Il faudrait que j’aie juste des tables de trois personnes, au lieu d’avoir des tables de 10. Donc, ça ne fonctionne pas tellement pour faire des partys de Noël», a expliqué Pascal Auger.

Devant un tel casse-tête, certaines entreprises ont déjà décidé de faire comme l’an dernier en organisant des partys de bureau virtuels avec des jeux en ligne et le tirage de prix de présence.

«L’année passée, on a joué à "La Fureur", on a fait des jeux de devinettes. Quand les gens gagnaient, on remettait des prix», a raconté le directeur général de l’entreprise Interligne, Pascal Vaillancourt, en entrevue à TVA Nouvelles.