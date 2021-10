Persévérance scolaire et retour aux études

Dans le cadre de la Relance scolaire 2020, Éducaide et Kaleido, en collaboration avec l’Association des directions d’établissement scolaire ainsi que l’Association des directeurs généraux des centres de services, avaient invité les différents centres de formation professionnelle du Québec à soumettre un projet pour aider à contrer les effets négatifs de la pandémie. Ces projets devaient poursuivre deux objectifs: la persévérance scolaire et le retour aux études.

Parmi les 51 projets acceptés, trois ont été couronnés grands gagnants de la Relance scolaire 2020. Le CFP Val-d’Or a réalisé des capsules vidéo pour promouvoir la persévérance scolaire auprès des élèves en formation professionnelle. Le Centre de services scolaires Beauce-Etchemin a déployé des ressources pour mieux orienter les étudiants nouvellement inscrits, en plus de remettre des bourses aux garçons ayant choisi des programmes à caractère plus féminin. Le CFP Alma, pour sa part, a mis en place plusieurs options pour suivre ses formations (de la maison, de l’école, en entreprise) et mieux répondre aux besoins de sa clientèle, diminuant considérablement le taux d’absentéisme et augmentant le taux de réussite. D’ailleurs, les inscriptions au CFP Alma connaissent une augmentation de plus de 41,2%.

«La pandémie nous a fait réaliser, encore une fois, l’importance de la persévérance scolaire et a multiplié les embûches sur le chemin de la réussite. Les jeunes ont, plus que jamais, besoin d’accompagnement et de moyens pour les aider à réaliser leur plein potentiel et l’initiative la Relance scolaire, en partenariat avec Éducaide et Kaleido, a permis à des centaines d’entre eux de poursuivre leur rêve. Félicitations !», indique Isabelle Grenier, présidente et chef de la direction de Kaleido.