PGA : Mackenzie Hughes regagne quelques plumes

Auteur d’une très moyenne ronde de 70 en ouverture du Championnat ZOZO de la PGA, à Chiba, le Canadien Mackenzie Hughes a gagné 15 positions en remettant une carte de 68 (-2), vendredi.

L’Ontarien, qui pointe désormais à égalité au 14e rang, a calé quatre oiselets et deux bogueys dans cette ronde, qui a été plus difficile pour la plupart des golfeurs. Ce fut le cas pour l’autre Canadien en lice, Roger Sloan, qui a poursuivi sa chute libre.

Ce dernier a frappé la balle 74 fois (+4) et a perdu 18 places. L’Albertain occupe la 70e position sur 78 participants.

Pour une deuxième journée consécutive, c’est un Japonais qui a terminé au sommet. Le favori local, Hideki Matsuyama a joué 68 (-2) pour s’installer en tête avec un cumulatif de 132 coups (-8). Il détient une frappe d’avance sur l’Américain Cameron Tringale.

Meneur après une ronde avec un superbe pointage de 63 (-7), le Japonais Hiroshi Iwata a gâché ses efforts de la veille en montrant un dossier de 73 (+3). Rien n’est perdu pour l’athlète de 40 ans, qui n’est qu’à quatre coups de Matsuyama.

Les Sud-Coréennes dominent à la maison

À Busan, en Corée du Sud, le Championnat BMW de la LPGA est toujours dominé par les représentantes locales, dont Hee Jeong Lim et Na Rin An, qui occupent conjointement le premier rang avec un pointage de -11.

La première a remis une carte de 66 (-6), avec un parcours sans faute de six oiselets, tandis que la seconde a conservé le sommet avec un 69 (-3).

Lim et An sont suivies de près par l’Américaine Danielle Kang et la Sud-Coréenne In Gee Chun, qui ne leur concèdent qu’une seule frappe.

Aucune Canadienne ne participe à cette compétition.