Recycler pour une bonne réutilisation

Il fut un temps où il était tendance de blanchir l’imprimé sur les sacs de farine pour en fabriquer ensuite des linges à vaisselle. Les sacs de « fleur » comme disaient nos grands-mères, étaient lavés et bien rincés. On les laissait tremper une nuit entière dans de l’huile de charbon (kérosène). Au petit matin, on retrouvait un coton blanchi de bonne qualité, qu’on lavait à nouveau avant d’y tailler et d’y coudre les pièces qui se révélaient très résistantes pour un deuxième usage.

Comment recycler ces objets qui encombrent vos armoires et vos tiroirs

Bas de nylon : très bon linge improvisé pour l’époussetage. Enfilé sur un balai-brosse, il attire les cheveux, la poussière et s’avère aussi efficace qu’un tissu antistatique.

Les soldats lors de la dernière guerre appréciaient particulièrement les découpes de bas de nylon pour polir leurs chaussures.