Filtrer ou ne pas filtrer ? Telle est l’une des nombreuses questions qui divisent la vinosphère. Mais pourquoi ?

Au début des années 2000, quand je commençais à me documenter sur le vin, la plupart des livres spécialisés abordaient la filtration comme une étape essentielle de la vinification. On égrappe, on foule, on macère, on fermente, on presse, on élève, on assemble, on colle, on filtre, puis on met en bouteille. En élargissant le spectre de mes lectures et de mes rencontres vigneronnes, j’ai ensuite compris qu’une telle « recette », aussi répandue soit-elle, ne faisait pas l’unanimité et que plusieurs étapes, dont la filtration, étaient facultatives... et controversées.

La filtration consiste à éliminer certaines particules solides contenues dans un vin – comme des levures, qui pourraient engendrer des goûts déviants ou un redémarrage des fermentations – en le faisant passer à travers une membrane plus ou moins dense. Dans certains cas, la filtration permet aux vignerons de « sauver » un vin qui autrement ne serait pas tout à fait stable. Mais poussée à l’extrême, elle peut aussi complètement changer l’apparence d’un vin, tant en arôme qu’en texture, et donner à un rouge une allure étriquée.

Comme me l’a déjà dit un vigneron du Midi : « Le filtre ne sait pas faire la distinction entre ce qui est bon et ce qui ne l’est pas. La filtration est une mesure corrective. Si on veut éviter d’y avoir recours, il faut que notre vin soit d’une qualité irréprochable. »

Curieux d’en faire l’expérience ? Voici cinq vins qui se présentent sans fard et sans filtre. Santé !

Domaine La Madura, Saint-Chinian 2019, Classic

France 14 %

2,2 g/L | ★★★ 1/2 | $$ 1/2

Code SAQ : 10682615

La propriété de Nadia et Cyril Bourgne, un pilier de Saint-Chinian, est un modèle de biodiversité et de développement durable. Leur cuvée Classic est toujours mise en bouteille sans collage ni filtration. Le 2019 se distingue par sa précision aromatique, mais aussi par la qualité de ses tanins, à la fois soyeux et compacts. Une autre grande réussite !

Alpamanta, Sauvignon Blanc 2019, Breva, Lujan de Cuyo

Argentine 12,5 %

<1 g/L – Biodynamique | ★★★ 1/2 | $$$

Code SAQ : 14492333

La première gorgée m’a laissée indifférente. J’ai ensuite remué la bouteille, comme le suggère la contre-étiquette, et j’ai goûté le vin à nouveau. Résultat : un monde de différence ! D’un sauvignon blanc conventionnel, voire anonyme, le vin a instantanément bondi en qualité. Le remuage met les lies en suspension et donne au vin un aspect trouble, mais il enrichit aussi son registre de saveurs, sa texture et sa profondeur. Pas donné, mais vraiment pas ordinaire. À découvrir !

Altolandon, Manchuela 2020, Milhistorias

Espagne 14 %

1,7 g/L | ★★★ | $ 1/2

Code SAQ : 13794111

Le vignoble de Rosalía Molina et Manolo Garrote grimpe à plus de 1000 m d’altitude, dans la région de Castille la Manche. Encore tout jeune, leur garnacha biologique s’appuie sur des tanins délicats et veloutés qui mettent le fruit en relief. Simple et juteux, mais délicieux, surtout s’il est servi frais, autour de 15 °C.

Domaine des Roches Neuves, Saumur-Champigny 2020

France 13,5 %

1,6 g/L – Biodynamique | ★★★★ | $$ 1/2

Code SAQ : 10689622

Aujourd’hui épaulé par ses enfants, Jeanne et Louis, Thierry Germain signe une version accessible et friande du cabernet franc. Des saveurs intenses de fruits noirs et des tanins caressants tapissent la bouche ; le vin laisse en finale une sensation de plénitude. Prix attrayant.

Vignoble La Bauge X Les Beaux Jus, 3 Frontenacs 2020

Québec 13 %

<4 g/L | ★★★ | $$ 1/2

En épiceries fines

À Brigham, en Montérégie, Simon Naud et ses acolytes de Beaux Jus se sont amusés à cofermenter des frontenacs noir (50 %), gris et blanc. La couleur pourpre et le nez affriolant du 2020 sont d’emblée invitants. La bouche nerveuse est gorgée de fruits noirs et de notes de fines herbes et d’épices qui appellent un plateau de charcuteries.