Savard promet un Centre pour les victimes d’agressions sexuelles

En collaboration avec le gouvernement, la candidate à la mairie de Québec, Marie-Josée Savard, souhaite créer rapidement un Centre de services intégrés pour les victimes d’agressions sexuelles et de violence conjugale.

C’est du moins l’engagement pris vendredi matin par la cheffe d’Équipe Savard qui a dit vouloir centraliser les services aux victimes comme l’a d’ailleurs recommandé un comité provincial d’experts il y a un an. «Je veux concrétiser cette recommandation et faire de la Ville de Québec le lieu d’accueil pour le déploiement de ce projet pilote. Il faut s’asseoir avec les partenaires pour déterminer les modalités», a fait savoir Mme Savard.

Cette dernière a rappelé que le Québec a connu pas moins de 17 féminicides depuis le début 2021 et que le quart des crimes contre la personne ont pour toile de fond un contexte de violence conjugale.

SI VOUS AVEZ BESOIN D’AIDE

SOS violence conjugale

www.sosviolenceconjugale.ca

1 800 363-9010 (24 h/7 j)

