Secteur de la santé: nouvelle convention collective pour les employés de service

Le Syndicat québécois des employées et employés de service a annoncé jeudi dans un communiqué la signature d’une nouvelle convention collective de trois ans et qui sera en vigueur jusqu’au 31 mars 2023.

Sans convention collective depuis 19 mois, le syndicat affilié à la FTQ soutient que cette entente prévoit notamment des valorisations salariales de 2 % annuellement, soit un total de 6 % sur trois ans.

Le syndicat, qui représente quelque 25 000 membres à travers le Québec, fait part également de plusieurs primes et d’un rehaussement des salaires pour les préposés aux bénéficiaires et les auxiliaires aux services de santé et sociaux.

«Nous sommes [...] très fiers que les équipes du SQEES et de la FTQ aient pu imposer une bonification de la structure salariale pour les plus bas salariés qui s'ajoute aux augmentations salariales», a indiqué Lucie Thériault, secrétaire générale du syndicat et porte-parole du SQEES-FTQ à la table centrale FTQ.

«Si la nouvelle convention participe à une nécessaire reconnaissance du personnel, il faudra continuer en ce sens lors de la prochaine période de négociation qui débutera à l'automne 2022», a anticipé la présidente du SQEES-FTQ, Sylvie Nelson.