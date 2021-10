Sidney Crosby ne se fixe pas une date de retour

Le capitaine des Penguins de Pittsburgh Sidney Crosby veut être au meilleur de sa forme quand il reviendra. C’est dans cette optique qu’il ne s’est pas imposé une date précise pour effectuer un retour au jeu.

L’attaquant de la formation de la Pennsylvanie se remet toujours d’une opération à un poignet subie au début du mois de septembre. Une période de réhabilitation de six semaines avait été estimée avant de le revoir dans un match de la Ligue nationale, mais ce scénario ne s’est toujours pas concrétisé, un peu plus de six semaines après l’opération.

«Il y a eu de la progression dans les six dernières semaines, a affirmé Crosby, dont les propos ont été repris par le site de la Ligue nationale au terme de l’entraînement des Penguins, vendredi. Ç’a commencé avec du patin et seulement une main sur le bâton, puis j’ai pu manier un peu la rondelle. Éventuellement, j’ai commencé à prendre des tirs. Il y a donc eu cette progression continuelle et, éventuellement, j’ai pu rejoindre mes coéquipiers quand j’ai commencé à en faire un peu plus, comme les batailles [pour récupérer la rondelle] et des petites choses de ce genre.»

L’absence du numéro 87 a déjà été annoncée pour le match des Penguins, samedi, eux qui recevront la visite des Maple Leafs de Toronto au PPG Paints Arena

«Je n’ai aucune force, que ce soit dans le cercle des mises en jeu ou quand j’essaie de soulever le bâton d’un adversaire, a ajouté Crosby. C’est le genre de choses que je ne suis pas en mesure de faire. Quand je pourrai le faire confortablement et sans douleur, ou que ce sera tolérable, ce sera déjà un grand pas en avant.»

«À ce stade-ci, c’est une question de voir à quelle vitesse je progresse. C’est ce qui déterminera quand je jouerai.»

En l’absence de leur attaquant vedette, les Penguins ont amassé six points en quatre matchs, eux qui n’ont toujours pas perdu en temps réglementaire. Le retour éventuel de Crosby leur fera le plus grand bien, eux qui se débrouillent aussi sans les services du Russe Evgeni Malkin, lui qui se remet d’une opération à un genou subie en juin.

Les Penguins seront aussi sans Jeff Carter, samedi, puisque ce dernier a vu être ajouté à la liste des joueurs indisponibles en raison de la COVID-19. Le test du gardien Tristan Jarry s’est quant à lui avéré être un faux positif.

