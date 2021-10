Tournage de Rust: comment un tel «accident» a-t-il pu se produire?

Les règles entourant l’utilisation des armes à feu sur les plateaux de tournage tant aux États-Unis qu’au Québec sont si strictes qu’il est difficile d’imaginer qu’un «accident» puisse se produire.

• À lire aussi: Alec Baldwin « dévasté » après son tir fatal lors d’un tournage, le 7e Art choqué

• À lire aussi: Tir mortel d’Alec Baldwin: les hommages affluent pour la directrice photo tuée

François Gingras, réalisateur derrière les séries policières Victor Lessard et Fortier a du mal à comprendre ce qui a bien pu se passer sur le plateau du film «Rust» jeudi, lorsque l’acteur Alec Baldwin a tué accidentellement une directrice photo en plus de blesser gravement le réalisateur.

«Dès qu’on veut utiliser une arme sur un plateau, que ce soit à blanc ou avec une cartouche vide, il y a un armurier hautement spécialisé qui s’occupe de ça», a assuré François Gingras, en entrevue à LCN, vendredi.

Cet expert est présent dès le début du processus décisionnel, avant même que le tournage ne se mette en branle.

«Il n’y a personne [d'autre] qui manipule et qui charge une arme, c’est très respecté comme façon de travailler», a précisé le réalisateur.

«Une arme chargée à blanc veut dire qu’il n’y a aucune cartouche dans le barillet. Il n’y a rien qui sort du canon, il y a le bruit, la fumée. On peut sentir qu’il y a le coup de feu», a décrit M. Gingras.

Pour qu’une personne soit blessée en raison d’un choc, il faudrait que l’arme soit très proche d’elle.

Dans l’affaire du tournage de «Rust» avec Alec Baldwin, un projectile est sorti de l’arme, selon ce qu’ont rapporté les médias américains.

«Ça me surprend», a soutenu Victor Lessard, en ajoutant qu’en plus des règles strictes, l’équipe présente sur le plateau est également protégée par un écran translucide ressemblant à un plexiglas, et que le plus souvent, personne ne se trouve devant l’arme utilisée.

«Je ne comprends pas trop comment ça s’est produit!»

Le fils de Bruce Lee, Brandon Lee, est mort à 27 ans sur le plateau de tournage du film «The Crow» en 1993 après avoir reçu une balle dans le ventre.

L'arme utilisée pour tirer durant une scène était censée ne contenir que des balles à blanc, mais l'autopsie a révélé qu'il avait été touché par un projectile de calibre 44 resté bloqué dans le canon et délogé par la détonation de la cartouche à blanc.