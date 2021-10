Transition Québec abolirait les frais de retard dans les bibliothèques

Transition Québec souhaite mettre fin aux frais de retard dans les 26 bibliothèques municipales, y voyant un frein à la lecture particulièrement pour la clientèle défavorisée.

«Vous savez, de nombreuses personnes et familles ne mettent plus les pieds dans les bibliothèques municipales parce que leur dossier est bloqué. Il faut donc tout faire pour que tous et toutes aient accès à la lecture et à la culture, peu importe leur revenu ou leur situation financière. En abolissant ces frais, on s’assure que la bibliothèque reste un milieu démocratique qui assure une meilleure égalité des chances», a plaidé la chef Jackie Smith vendredi.

Selon la formation politique, plus de 400 villes et municipalités québécoises ont emboité le pas à ce genre de mesure, complètement ou partiellement.

Bibliothèque rénovée à Limoilou

D’autre part, le parti municipal s’est engagé à étendre les horaires des bibliothèques municipales, et à rénover et agrandir la bibliothèque Saint-Charles dans le Vieux-Limoilou.

«Le Vieux-Limoilou, c’est un quartier très dense, où il y a de plus en plus de familles. Pourtant, la bibliothèque Saint-Charles, la seule dans le quartier, demeure petite et vieillissante. Il y a seulement 38 places assises et les heures d'ouverture sont très restreintes», déplore Mme Smith.

À titre comparatif, la rénovation et l’agrandissement de la bibliothèque Étienne-Parent avaient été estimés à 6,5 millions $, indique transition Québec.

Le réseau des bibliothèques municipales de Québec est fréquenté par près de 3 millions de visiteurs par année. Le taux de satisfaction des citoyens à l’égard du service s’élève à 83 %, selon la Ville de Québec.

