DELANNAY, Gérard



C'est avec tristesse que nous annonçons le décès de monsieur Gérard Delannay, survenu à Québec le 29 septembre 2021. Il était l'époux de feu Jocelyne Beaumont, le fils de feu Jenny Fourneau et de feu Gabriel Delannay. Il était natif de la France.Il laisse dans le deuil son fils, Bruno (Marie-Chantale Lavoie); ses frères et sa sœur : Jim, Charles et Nadia; sa nièce Nathalie Delannay; et ses amis(es) très chers : Michel, René, Raymonde et Ginette. Outre ses parents, il est parti rejoindre son frère Jacques (Jeannine Delannay). La famille tient à adresser des remerciements particuliers aux membres du personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Saint-François d'Assise plus précisément au Dre Élissa Francoeur et le Dr Alain Naud. Vos témoignages de sympathie peuvent aussi se traduire par un don à la Fondation IUCPQ, 2700 chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (QC) G1V 0B8, téléphone : 418 656-4999 et/ou à la Fondation CHU de Québec, 1825 boulevard Henri-Bourassa, bureau 405, Québec (QC) G1J 0H4, téléphone : 418 525-4385. https://www.fondation-iucpq.org/dons/types-de-dons#don_in_memoriamhttps://fondationduchudequebec.org/donner-a-la-sante/