VERRET

Monseigneur Bruno, c.s.s.



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 19 octobre 2021, à l'âge de 90 ans, est décédé Mgr Bruno Verret, fils de feu dame Mathilde Paquet et feu monsieur Jean-Baptiste Verret. Il était originaire de Loretteville.La famille vous accueillera aule jeudi 28 octobre 2021 de 13 h à 17 h et de 19 h à 21 h ainsi qu'en chapelle ardente à l'église Saint-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette le vendredi 29 octobre 2021 de 8 h 30 à 10 h 30.Ordonné prêtre le 26 mai 1956, l'abbé Verret est nommé au Collège de Lévis. En 1958, il est vicaire à Saint-Augustin-de-Desmaures et aumônier diocésain à la J.E.C. et à la Croisade eucharistique en 1962. Par la suite, il se retrouve vicaire aux paroisses Saint-Eugène en 1964 et Saint-Jean-Baptiste en 1967. Il devient aumônier à l'école secondaire de la C.S.R. Orléans et à la polyvalente de Neufchâtel de 1968 à 1972 et vicaire de 1972 à 1976 à la paroisse Saint-Étienne (La Malbaie). Il est nommé curé en 1976 à Saint-Étienne-de-Lauzon et curé à Sainte-Monique (Les Saules) en 1981. Puis en 1985, il est aumônier au Centre Hospitalier Robert-Giffard pour un an. Les années suivantes, il est principalement animateur à la Maison de Job qu'il a fondé en 1983, aumônier d'état de Québec pour les filles d'Isabelle et membre de C.D.A.C. Il a été aussi aumônier chez les Chevaliers de Colomb de Limoilou. En 1990, il est curé des paroisses de Saint-François d'Assise et de Saint-Zéphirin (Stadacona) jusqu'à sa retraite. Homme d'envergure, il fonde " la Bouchée généreuse " en 1998 dont il devient l'animateur spirituel, jusqu'en 2015. Il a eu une vie remplie, au service des gens, des pauvres, des malades et des jeunes. " L'Aréna Bruno-Verret " de Saint-Étienne-de-Lauzon est preuve de son implication dans le sport et auprès des jeunes. Il a reçu le prix " Fernand-Dumont " de la Faculté de théologie et des Sciences religieuses de l'Université Laval en octobre 2013, pour souligner son implication auprès des jeunes et des démunis. En 2014, il a été nommé Monseigneur Bruno Verret, en tant que "chapelain de Sa Sainteté " par le pape François, en reconnaissance de sa vie au service de son prochain. Il laisse dans le deuil plusieurs neveux et nièces ainsi que de nombreux amis et collègues. Nous tenons à remercier tout le personnel de la Résidence Cardinal Vachon pour leurs bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la " Bouchée généreuse " au 145, boul. Hamel, Québec, G1L 4H8 ou au www.laboucheegenereuse.org