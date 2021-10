GOUGE, Lionel



Au C H U Pavillon Hôpital St-Sacrement, le 29 septembre 2021, à l'âge de 91 ans et 1 mois, est décédé monsieur Lionel Gouge, fils de feu madame Dulcina Petit et de feu monsieur Edgar Gouge. Il demeurait à Québec.Ses proches recevront les condoléances, en présence des cendres, auL'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière St-Charles. Il laisse dans le deuil plusieurs ami(e)s de la Fraternité AA.