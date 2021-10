VACHON, Monique



À Sainte-Julie, le 5 octobre 2021, à l'âge de 75 ans, est décédée Madame Monique Vachon, épouse de feu Gilles Houle. Elle laisse dans le deuil ses fils: Dany (Isabelle Meunier), Marky (Brigitte Chapdelaine, Justin et Élyse), François (Josée Forget), Clermont (Marc Chamberland); ses petits-enfants: Willyam, Sara-Jade, Olivier, Joanie, Jérémie, Antoine, Gabriel et Émile, ses sœurs, ses frères, neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléancesde 9h00 à 12h00 au Complexe Yves Légaré de Longueuil.Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur ou à la Société Alzheimer du Québec. Remerciement à M. Claude Charron pour sa vigilance et son soutien auprès de notre mère.