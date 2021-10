GIRARD FISET, Marguerite



À l'hôpital Saint-François d'Assise, le 18 octobre 2021, est décédée madame Marguerite Girard, aussi appelée amicalement Margo, épouse de feu Sarto Fiset. Elle était la fille de feu Marie Gonthier et de feu Arthur Girard. Elle demeurait à la résidence L'Envol de Cap-Rouge.La famille vous accueillera aule vendredi 29 octobre 2021, entre 10h et 13h.En guise de reconnaissance et hommage à sa joie de vivre ainsi que pour célébrer la vie qu'elle chérissait tant, nous vous invitons à porter de la couleur lors de la célébration, ce qu'elle faisait à tous les jours! Elle laisse dans le deuil ses enfants : feu Annie, Line (Jean Boislard), Linda (Jean-François Talbot), Chantal (Jean-Marc Plante), Alain (Chantal Verdon); ses petits-enfants: Sébastien (Camille Paré) et Rébecca Fiset-Talbot (Simon Drouin); Élliot et Juliette Fiset; son nouveau arrière-petit-fils Hubert né quelques jours avant; Antoine Boislard; ses sœurs et frères: feu Jean-Paul (feu Marie-Ange Goulet), feu Bernard (feu Rose-Alma Lapierre), feu Rosaire (feu Gilberte Blais), feu Charles-Édouard (feu Marcelle Prévost), feu Carmelle (feu Léo Landry), feu Georges (feu Denise Bédard), feu Thérèse (feu Trefflé Arsenault), feu Joe (feu Thérésa Lizotte), feu Philippe (feu Colette Fiset), feu Jacqueline, feu Adrien; ses belles-sœurs et ses beaux-frères de la famille Fiset: feu Gaston, feu Denis (Gisèle Deleney), feu Martin (feu Huguette Vaillancourt), Monique (feu Émile Pouliot), Carmelle (feu Noël Demers), feu Gilles (feu Marielle Lord), feu Yvan (Pauline Montminy), Guy (Jacqueline Gagnon); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis, amies. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec - Université Laval, 2725, chemin Sainte-Foy, Québec (Québec), G1V 4G5, Tél.:418 656-8711. Marguerite se disait chanceuse d'avoir côtoyé d'aussi bonnes personnes et d'avoir vécu une si belle vie! Elle a su à tout jamais nous inspirer en restant toujours positive malgré les épreuves, en persévérant avec bonté, en se construisant avec humilité, en n'imposant jamais d'attentes et en étant d'une extrême générosité! Elle est et demeurera à jamais une femme inspirante, digne des plus hautes distinctions de savoir-être et de résilience, avec comme plus grande réussite :