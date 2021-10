SICOTTE, Andrée



À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ), le 5 octobre 2021, est décédée, à l'âge de 77 ans, madame Andrée Sicotte, fille de feu Marcelle Cusson et de feu Lucien Sicotte. Elle était l'épouse de feu Michel Doray et la sœur de feu Michèle Sicotte. Elle laisse dans le deuil ses enfants Geneviève (Antoine Robitaille) et Jean-François (Karine Martin); ses petits-enfants, Émile (Béatrice Jolicoeur), Anne-Sophie (Théo Pinet) et Guillaume Robitaille ainsi que Samuel, Nicolas et Clara Doray; son beau-frère Jean-Marc Lafaille (Marguerite Bourgeois), sa nièce et filleule Anne-Catherine Lafaille (Nicholas Ignatieff), ses neveux Jean-Frédéric Lafaille (Sarah Charbonneau), Julien Fontaine-Doray et Charles Lapointe-Doray. Elle laisse également dans le deuil ses petits-neveux et nièces Marie-Alexandra, Sarah-Gabrielle, Louis-Philippe, Béatrice et Marianne, de nombreux cousins, parents, amis. La famille accueillera parents et amis aule vendredi 29 octobre 2021, de 19 h à 21 h,de 17 h à 19 h 30.La famille recevra les condoléances à compter de 10 h. L'inhumation se fera ultérieurement au cimetière Notre-Dame-des-neiges. Merci aux équipes médicales de gériatrie et de soins palliatifs de l'IUCPQ pour les soins exceptionnels et empreints d'une grande bienveillance. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'IUCPQ au fonds Luce Auger pour les soins palliatifs, téléphone : 418 656-4999 poste 5705, site web : www.jedonneenligne.org/fondation-iucpq/IM/, à la Fondation de la Fédération québécoise des sociétés d'Alzheimer, téléphone : 1-888-636-6473 site web: www.alzheimer.ca/federationquebecoise/fr, ou à Parkinson Québec, téléphone : 1-800 720-1607, site web : www.parkinsonquebec.ca/je-fais-un-don