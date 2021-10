BOURGET, Jeanne-D'Arc Laberge



À l'Hôpital Saint-Sacrement, le 17 août 2021 est décédée madame Jeanne-D'Arc Laberge, épouse de monsieur André Bourget. Elle était la fille de feu Joseph Laberge et de feu Odila L'Heureux. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses belles-sœurs Aline Bourget (Gilles Bédard), Huguette Dumont (feu Claude Laberge), sa filleule Catherine Guilmette (Simon Bernier) et ses autres frères et sœurs décédés. La famille souhaite adresser des sincères remerciements au personnel de l'Unité 3000 de l'Hôpital Général de Québec pour leur excellent dévouement.