DUQUETTE, Lise



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous faisons part du décès de madame Lise Duquette, survenu à Québec le 7 octobre 2021, à l'âge de 64 ans. Elle est partie sereinement, tout en douceur, auprès de son conjoint, Bernard Dubé, qui était à ses côtés. Elle était la fille de Léona Bourdages et de feu Gérard Duquette. Elle habitait à Québec.Elle laisse dans le deuil son conjoint Bernard Dubé; sa mère Léona Bourdages; ses enfants : Laurence Dubé, Simon-François Dubé et Frédéric Dubé (Chloé Alain); son premier petit-fils Édouard Dubé; ses sœurs : Francine (Mike Quesnel) et Josée (Kieran Malette); ses beaux-frères et ses belles-sœurs : Richard Dubé (feu Germaine Normand), Laurier Dubé (Maggy Dumas), Astrid Dubé (Conrad Grondines) et Jacynthe Dubé; plusieurs cousins et cousines, neveux et nièces, ainsi que de nombreux et fidèles ami(e)s. Outre son père, elle est allée rejoindre ses frères, Daniel et Raynald (Annie Phaneuf) et ses beaux-frères, Gaston Dubé et Louison Dubé (Jacqueline Barette), décédés avant elle. Lise tenait sincèrement à remercier les deux équipes de soins palliatifs, celle de Sainte-Foy, tout particulièrement Martin Vézina, pour le support à la maison et celui de l'hôpital Chauveau. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association canadienne pour la santé mentale (dont son frère Daniel souffrait), 8255 boulevard Henri-Bourassa, suite 220, Québec (QC) G1G 4C8, téléphone : 418 529-1979. https://acsmquebec.org/faire-un-donNe pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message dans les plus brefs délais.