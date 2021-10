GIASSON, Jéhane Dubé



Au Centre d'hébergement de Rimouski le 13 octobre 2021, est décédée à l'âge de 86 ans et 9 mois madame Jéhane Dubé, demeurant à Rimouski, épouse de feu monsieur Denis Giasson, fille de feu monsieur Apolinaire Dubé et de feu madame Germaine Pelletier. La famille recevra les condoléances le vendredi 29 octobre, de 19 h à 21 h, ainsi que le samedi à compter de 9 h, à laet de là au mausolée Saint-Germain de Rimouski.Elle laisse dans le deuil ses fils : Jasmin (Andrée Brisson), Marin (Diane Desgagné), Serge, Harold (Geneviève Harvey) et Stéphane (Marie-Josée Therrien), ses petits-enfants : Karine, Patrick, Maude, Valérie, Sabrina, Keven, Alexandra, William, Maxime, Lily-Rose, Liam-Thomas et Sophia-Eve, ses arrière-petites-filles Mélodie, Ariane et Léa, ses soeurs : Florence, Julie (Yvon Gagné) et Raymonde, ses belles-soeurs et ses beaux-frères : Marie-Paule (Roger L'Abbé), Lorraine, Gisèle (LIoyd Hinds), Denise Mailly et Murielle Vignault, ses neveux, ses nièces ainsi que de nombreux autres parents et amis(es). Elle était également la soeur de feu Colombe, feu Denis, feu Jean-Yves, feu Isabelle et de feu Victorin. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer du Bas-Saint-Laurent par l'entremise de l'hôtesse au salon ou par leur site Internet : WWW.alzheimer.ca/fr/bassaintlaurentMerci du fond du coeur pour votre présence et votre soutien. Un remerciement tout particulier s'adresse au personnel du Centre d'hébergement de Rimouski pour l'attention et les bons soins prodigués à notre mère.