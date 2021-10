COUTURE, Dr Guy



C'est avec grande tristesse que nous annonçons le décès du Dr Guy Couture (feu Thérèse Ouellet), né à Lévis le 13 mars 1925 et décédé à Québec le 12 octobre 2021.Il laisse dans le deuil ses enfants: Marie-Andrée (Claude Carrier), Jean (Martïne Auger), Louise (Louis Têtu) et ses petits-enfants: Frédérique Couture-Carrier (Simon van Zuylen-Wood), Astrïd et Eugénïe Couture, ainsi qu'Olivier (Marie-Laurence Belle), Valérie et Maxime Têtu, sa compagne Colette Lavoie Allard; ses sœurs: Dorothée (feu Jacques Boisvert), Denise (feu Guy Pouliot) et Suzanne (feu Raynald Anctil) et son frère Gérard (Louise Prémont), ainsi que de nombreux neveux et nièces, parents, et amis. Précédé par Pierrette, Charlotte, Françoise, Edith, Monique et Yvan Auger, Claude et Irène, Jean-Paul, Claire et Jean-Guy Bourget, et Jean-Pierre. Un homme heureux au cœur rempli d'amour, il avait hérité du secret du bonheur de sa mère. Ce secret il le partageait sans réserve avec tous ceux qui l'entouraient.La famille recevra les condoléances avant le service à compter de 9h 30 am. C'est avec reconnaissance que la famille vous invite à faire un don en son honneur à la Société Canadienne de la Sclérose en plaques (https://scleroseenplaques.ca).