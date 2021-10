CLAVET, France



À son domicile, le 19 octobre 2021, à l'âge de 70 ans, est décédée madame France Clavet, épouse de feu monsieur Pierre Clavet. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueilleraà compter de 13h30 au centre commémoratifL'inhumation suivra au cimetière de Sainte-Brigitte-de-Laval.Madame Clavet laisse dans le deuil son fils Sylvain; ses frères et sœurs: Raymonde (feu Robert), Gaston, Pierre (Lucie), Céline (Karl), Conrad (Johanne), Mario (Marlyne); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre sa fille Isabelle ainsi que ses frères: Donald et Serge. Un remerciement spécial au personnel soignant de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la fondation de votre choix.