DI BLASIO, Concetta Giussepina



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 14 octobre 2021, à l'âge de 71 ans, est décédée madame Concetta Di Blasio, épouse de monsieur Michel Guillemette et fille de feu monsieur Michele Di Blasio et de feu madame Mariantonia Di Girolamo. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule vendredi 29 octobre de 14h à 17h et de 19h à 22h etde 9h à 11h.Suite à la liturgie, les cendres de madame Di Blasio retournerons à la maison auprès de sa famille.Elle laisse dans le deuil son époux monsieur Michel Guillemette, ses enfants : Mélanie Guillemette (Alain Veer), Miguel Guillemette (Tana Shpak), Brigitte Guillemette (Stéphane Caron); ses petits-enfants : Megan Lelievre Guillemette (Kevin Cazes), Penelope Guillemette Veer, Jake, Josh et Charlotte Guillemette, Jonathan Baribeau (Émilie Verreault); Stéphanie Baribeau (Dominic Rancourt), Vanessa Baribeau, Tommy Guillemette (Roxanne Tailleur), et tous les arrière-petits-enfants; son frère Nino Di Blasio (Cristina), ses neveux et nièces : Claudia, Adrian et Dany Di Blasio; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Guillemette : Jocelyn (Jocelyne), Christian (Andréanne), Marjolaine et Jocelyne; Ses amis de longues dates : Harold Sainte-Marie, Rosida Côté, Ronald, Patrick et Michel Simard, Jean Sayegh, Facundo Testa, Monica Beltran, Angela Martinez et tous ceux et celles qui ont croisé son chemin. Elle laissera aussi dans le deuil plusieurs autres neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier particulièrement le département d'oncologie de l'Hôpital l'Hôtel-Dieu de Québec pour les excellents soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Société canadienne du cancer,1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc), G1S 3G3, (418) 683-8666. Ma mère était une femme généreuse, accomplie et que quiconque croisait son chemin ne pouvait faire autrement que de l'aimer et l'apprécier. Elle avait le cœur sur la main, toujours prête à aider son prochain. C'était la Mère Teresa des immigrants du Québec. Elle était une passionnée et ça se dégageait. Elle laisse un grand vide derrière elle.