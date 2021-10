À la recherche d’une femme perdue

S’inspirant de la vie du naturaliste Michel Adanson, l’écrivain français David Diop signe un roman magnifique.

À l’été 1806, le naturaliste Michel Adanson n’est plus qu’un vieil homme malade aux portes de la mort. Dès les premières pages, on le verra d’ailleurs pousser son dernier souffle en présence d’Aglaé, sa fille unique.

Mais tout ne va pas s’arrêter là. Au contraire. De son vivant, Michel Adanson a consacré le plus clair de son temps à ses recherches, à ses herbiers et à la rédaction de son encyclopédie universelle, qu’il a toujours tenu à rédiger sans l’aide du moindre collaborateur. Ce qui revient à dire que la pauvre Aglaé n’a pas vraiment eu la chance de connaître ce père ultra-occupé passionné de plantes, de coquillages et d’animaux.

Cela va toutefois bientôt changer, puisqu’après avoir hérité de ses biens, Aglaé va découvrir dans un petit meuble en acajou marqueté les cahiers qu’il avait rédigés à son intention dans le but de lui révéler tout ce qu’il avait réellement vécu au Sénégal.

La plus belle des fleurs

L’année de ses 23 ans, Michel Adanson a en effet quitté Paris pour aller étudier la flore de ce lointain pays d’Afrique. À ses yeux, il n’y avait pas meilleur moyen de se faire un nom dans le domaine des sciences botaniques.

Sauf qu’une fois sur place, ce seront surtout les habitants du Sénégal qui vont l’intéresser. Un, ou plutôt une en particulier : Maram Seck, alias la « revenante ». Victime de la traite des Noirs, cette femme aurait apparemment réussi à fuir l’Amérique pour revenir au pays. Et Michel, qui décidera de partir à sa recherche, en tombera follement amoureux.

Une belle histoire qui pourrait peut-être remporter le Goncourt.

À LIRE AUSSI CETTE SEMAINE

Et d’un seul bras, la sœur balaie sa maison

Photo courtoisie

Finaliste du Women’s Prize 2021, ce roman a l’avantage de nous amener faire un tour à la Barbade, même si ce n’est pas tout à fait celle que les guides touristiques ont l’habitude de présenter. Stella, qui préfère se faire appeler Lala, vit en effet dans un coin assez pauvre de l’île et, pour ne rien arranger, elle a épousé un homme violent... qui finira par commettre l’irréparable. L’histoire est dure, mais bonne.

La redoutable veuve Mozart

Photo courtoisie

Tout le monde a entendu parler de Mozart. Mais de sa femme Constanze ? À la mort de son génial époux, elle n’avait que 29 ans... et près de 3000 florins de dettes. Ce qui, pour l’époque, était une véritable fortune. Mais comme elle avait la bosse des affaires, elle a réussi à s’en tirer haut la main. Cette excellente bio romancée qui repose sur une impressionnante recherche nous explique comment.

Remue-ménage

Photo courtoisie

Derrière Les Mauvaises Herbes, il y a trois femmes : Marie Beaupré, Mariane Gaudreau et Audrey Woods. Et dans cet ouvrage, elles nous livrent leurs meilleures recettes de produits ménagers afin qu’on puisse tout nettoyer sans que ce soit néfaste pour l’environnement ou pour nous. Poudre à lave-vaisselle, crème à récurer, lessive en poudre, désodorisant à tapis, savon à mains... Elles ont vraiment pensé à tout !

Bond – La légende en 25 films

Photo courtoisie

Il serait bien dommage d’attendre pour lire ce livre consacré aux 25 films de James Bond, parce qu’on y apprend une foule de choses. Saviez-vous par exemple que Sam Neill aurait pu succéder à Roger Moore dans le rôle du célèbre agent ? Ou que Permis de tuer a été le seul Bond à avoir été interdit aux préados ? On vous laisse découvrir le reste, les secrets de tournage ne manquant pas.

FRISSONS GARANTIS

Leur domaine

Photo courtoisie

Si on aime les pavés de Jo Nesbø, on sera servi. Et bien servi ! Même Stephen King n’a pas été capable de lâcher ce nouveau thriller signé par le maître du polar norvégien. Mais il faut le reconnaître, le début est un peu lent, l’auteur ayant pris tout son temps pour camper ses personnages et le majestueux décor de montagne où l’histoire va se dérouler.

Bientôt la catastrophe

Après avoir vécu seul pendant près de 15 ans dans la ferme familiale entourée de vastes pâturages, Roy Opgard va avoir la surprise de voir son frère Carl revenir au pays. Avec une épouse, en plus. Shannon. Qui aurait pu être très jolie si elle n’avait pas eu cette drôle de paupière tombante.

Toujours est-il qu’ils vont tous deux s’installer à la ferme parce qu’ils ont de grands projets pour le domaine des Opgard : y construire un hôtel spa de 200 chambres qui pourrait être financé par tous les habitants du coin grâce au concept de société en nom collectif. Pour Roy, dont les rêves sont beaucoup plus modestes – posséder la station-service où il travaille ! –, les ennuis ne feront ainsi que commencer. Car très vite, il y aura un premier cadavre...

On a adoré.