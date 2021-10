COULOMBE, Amateur



C’est avec une grande émotion que nous vous informons du décès de notre père M. Amateur Coulombe, survenu le 4 octobre 2021, à l'âge de 96 ans, à l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Il est parti rejoindre notre mère madame Gertrude Thériault et son fils, Laval. Il laisse dans le deuil, nous, ses filles: Chantale, Régine (Michel Bégin) et Zita (Éric Trudel); 3 petits-enfants: Alexandre Cotton, Bénédicte Hurlet et Antoine Coulombe; 4 frères: Ghislain (feu Aliette Savage), Harold, Égide (Gisèle Lebreux), Herman (Nicole Gauthier); 2 soeurs: Edith (Marcel Hogan), Denise; proches parents, cousins, cousines, neveux, nièces ainsi que plusieurs ami(e)s. Sa vivacité d’esprit, sa curiosité, sa persévérance, son sourire espiègle, entre autres, nous ont permis de vivre de beaux moments. Nos fréquents échanges avec lui vont nous manquer. Nous aimerions vous accueillir à laentre 13h00 et 13h55 afin de lui rendre un dernier hommage.et de là, au cimetière de l'endroit. Nous avons confié les services professionnels et la direction de la célébration, à laUn grand merci pour vos chaleureuses marques de sympathie suite au décès de notre père. Nous vous en sommes reconnaissantes.Chantale, Régine et ZitaToute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation de l'Institut de cardiologie et de pneumologie de Québec. La direction et le personnel de HG Division offrent leurs plus sincères condoléances à la famille et la remercient pour sa confiance.