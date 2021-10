DUBÉ, Jeannine Nadeau



À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 18 octobre 2021, à l'âge de 79 ans, est décédée dame Jeannine Nadeau, épouse de feu monsieur Gilles Dubé. Elle était la fille de feu dame Yvonne Dionne et feu monsieur Léo Nadeau. Elle demeurait à Québec.de 9 heures à 11 heures.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Carole et Christian (Mary Riel); son petit-fils : Alexis (Isabelle Smith); ses frères et sa sœur : Jean-Guy (Danielle Rioux), Georges et Louiselle (Gilles Bélanger) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel du Centre d'hébergement Chauveau pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc) G1S 3G3, tél. : 418-527-4294.