LAINÉ, Jacqueline Alain



À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 17 octobre 2021, à l'âge de 92 ans, est décédée dame Jacqueline Alain, épouse de feu monsieur Léopold Lainé, fille de feu Jean Alain et de feu Marie-Laure Martin. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Richard et Lynda (Roch Chabot); ses filleuls : André Lippé et Denis Chouinard, ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital du Saint-Sacrement pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Diabète Québec : www.diabete.qc.ca