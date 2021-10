DALLAIRE, Céline



Une grande dame nous a quittés trop tôt, elle laisse un héritage exceptionnel mais aussi un grand vide.À Québec, le 11 octobre 2021, à l'âge de 69 ans, est décédée madame Céline Dallaire. Épouse de Pierre-Louis Pelletier, fille de feu Jeanne Larouche et de feu Léonard Dallaire, elle demeurait à Québec depuis 2001. Outre son époux des 47 dernières années, elle laisse dans le deuil ses enfants: Raquel-Julie (Sébastien Vachon), Ernesto-Robert; ses petits-enfants: Estela, Séléna et Carlos; les membres de la famille Bédard: Frédéric, Félix et Mark. Elle était la sœur de Jacqueline (Michel Guillemette), feu Gisèle (Guy Lavoie), Madeleine (Normand Bélanger), Rachel (Jocelyn Tremblay), feu Claudette (Rolland Simard), Gilles (Martine Montreuil). Elle laisse également dans le deuil son beau-père O'Neil Pelletier (feu Suzanne Miville-Deschènes), ses beaux-frères: Marc, feu Benoît et sa belle-sœur Élisabeth; ses neveux et nièces du côté Dallaire et Pelletier. Les personnes significatives Ghislaine Leblanc et Wayne Gaudet et ses amies Céline Genest, Lise Maheux et Dano Gaulin, pour en nommer si peu…Céline a œuvré toute sa vie en priorisant sa famille afin d'assurer le bien-être de ses proches, de qui elle était très fière. Autant personnellement que professionnellement, elle était d'une droiture et d'une compétence remarquables, elle maniait les problèmes complexes avec douceur et sincérité. Son sens de la répartie, sa personne respectueuse et digne, nous manqueront énormément. La famille recevra les condoléances en présence du corps àle mercredi 27 octobre 2021 de 10h à 13h et en présence des cendresde 9h à 11h30La famille remercie sincèrement, pour l'attention portée et la qualité des soins à l'hôpital Enfant-Jésus en hématologie-oncologie E3500 de tous les soignants, ils ne sont pas des anges mais bien des 5 étoiles.