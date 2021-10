LACHANCE, Paul-André



À l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, le 6 octobre 2021, à l'âge de 93 ans, est décédé monsieur Paul-André Lachance, époux de feu dame Aline Chalifour, fils de feu monsieur Laurent Lachance et de feu dame Hilda Blais. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera à lade 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil ses enfants: Pierre Lachance (Hélène Dutil), Jean Lachance (Madeleine Moisan), Annick Lachance (Dominique Rossetti), Simon Lachance (Marie-Josée Pleau), Richard Lachance (Sonia Levasseur), Isabelle Lachance (Jean-Pierre Veillette); ses petits-enfants: Guillaume (Sophie), Charlotte, Stéphanie (Mathieu), Alexandra (Ryan), Gabrielle (Andrew), Amélie (Julien), Jean-Victor (Cynthia), Caroline (Denis), Pierre-Olivier (Stéphanie), Marc-Antoine, Nicolas, Élizabeth (Jim Nolin Martel), Valérie (Alexandre), Frédéric, Mathieu et Émilie; ses frères et sœurs: feu Marcelle, Jacques (Marielle Caron), feu Gilles (Yolande Nolin), feu Marius (Bérangère Brochu) et feu Dominique; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Chalifour: Claire (feu Jules Lamarre), Suzanne (Claude Poudrier) et Marie (John Gumbert); ainsi que plusieurs arrière-petits-enfants, neveux, nièces, cousins, cousines, autres membres de la famille et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel soignant des soins palliatifs de l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec (Québec) G1S 3G3, tel. : 1 866 350 4294, https://www.societealzheimerdequebec.com/.