C’est le temps de commencer les achats des Fêtes

Rayons vides et ruptures de stock pourraient être chose courante à l’approche des Fêtes en raison de la crise mondiale de production et d’acheminement des produits.

Bien que les commerçants cherchent, par tous les moyens, à assurer la réception de leurs produits, les consommateurs pourraient avoir des surprises lors de leur magasinage de Noël.

«Il y a à peu près une douzaine de mois, tout l’aspect de l’approvisionnement est devenu un enjeu majeur. Et puis en travaillant fort avec l’ensemble de nos équipes, notre franchiseur, ainsi de suite, on est arrivés à un portrait qui est même plus qu’acceptable, qui est vraiment presque complet», explique Martin Boucher, président-directeur général du Groupe Boucher Sports.

Ce dernier a travaillé d’arrache-pied afin de remplir les rayons à temps pour l’ouverture d’une nouvelle boutique.

Pour ne pas être pris de court, plusieurs experts conseillent donc aux consommateurs de commencer dès maintenant leurs emplettes des Fêtes.

Les prochains mois pourraient être difficiles relativement à l’approvisionnement des marchandises, à cause notamment de la hausse des coûts de livraison et du ralentissement de production dans certaines usines lié à des éclosions de COVID-19.

Martin Boucher prévoit d’ailleurs vivre certains problèmes l’année prochaine.

«On anticipe des défis peut-être un peu plus grands par contre pour 2022», lance-t-il.

