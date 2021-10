Claudia Gilbert et la jolie Frida

Claudia Gilbert est sur son X depuis l’arrivée de Frida, car cette belle chienne retriever de Nouvelle-Écosse a rallumé sa flamme de vétérinaire et de chroniqueuse.

1. Quelle est la raison qui vous a poussée à avoir ce chien chez vous ?

J’ai eu un braque du nom de Jasmine pendant 13 ans. Je l’ai eu avant mes enfants. Elle était parfaite. Quand Jasmine est morte en 2018, ce fut difficile. J’avais besoin d’un chien dans ma vie, mais je ne pensais pas arriver à trouver un chien qui lui arriverait à la cheville. J’en ai quasiment fait une obsession. J’ai cherché, réfléchi, contacté des éleveurs, etc. J’ai même gardé un autre braque en famille d’accueil pour réaliser que bien que cette race me convienne parfaitement, elle n’était pas adéquate pour mes enfants et mon conjoint. Un jour, j’ai eu le coup de foudre pour la maman de Frida et son éleveur. Par chance, elle a eu un chiot de plus que prévu : Frida. Elle est tellement belle ! Je capote à chaque fois que je la regarde. Elle est arrivée le 5 août dernier dans la famille et c’est un match parfait.

2. Pourquoi avoir choisi ce nom ?

En l’honneur de Frida Kahlo, artiste peintre mexicaine. C’est ma grande fille qui a choisi son nom, car elle est fascinée par ses œuvres, tout cela depuis qu’elle a fait un travail à l’école et qu’elle l’a découverte. J’ai dit oui tout de suite, car j’avais peur que les enfants choisissent un nom de princesse !

3. Pourquoi avoir choisi cette race de chien ?

Personnellement, j’ai un faible pour les chiens de chasse en général. J’aime la vivacité d’esprit de ces chiens et leur spontanéité. À la maison, nous sommes tous un peu hyperactifs et pas calmes du tout. Le retriever de Nouvelle-Écosse est un chien actif avec un petit côté « drama queen » semblable à mes enfants. Sa personnalité correspond en tout point à ma famille.

4. Comment décrire la personnalité de votre belle Frida ?

Elle est allumée, motivée, adorable, craquante et compatible avec tout ce que je suis !

5. Racontez-nous un fait cocasse, inusité ou particulier concernant Frida.

Au début, elle était très réactive aux bruits et donc, aux camions, aux avions, etc. Je voulais qu’elle puisse venir en studio avec moi à TVA et la première fois qu’elle est venue avec moi aux studios de TVA à Montréal, il y avait de la construction partout dehors et plein de bruits. Elle n’a pas eu peur et une fois sur place, elle n’a pas bronché et a fait comme si de rien n’était. On dirait qu’elle était faite pour ça !

6. Racontez-nous un de ses mauvais coups.

Elle en fait tous les jours et à toute heure ! Elle adore voler des jouets qui ne lui appartiennent pas pour ensuite se faire courir après par les enfants.

7. Quel est son endroit préféré ?

Elle se creuse des trous dans le sable dans la cour et se couche dedans.

8. Qu’auriez-vous aimé savoir avant d’obtenir cet animal ?

Rien. Cependant, j’avais oublié ce que c’est que d’avoir un chiot, à quel point c’est un investissement d’énergie et de temps. C’est très prenant surtout quand on veut l’éduquer à être un bon citoyen canin.

9. En quoi votre animal peut-il être une source d’inspiration pour vous ?

Elle a rallumé la flamme en moi. Elle m’inspire tellement pour mes chroniques. La preuve : je n’avais jamais encore parlé de l’éducation à la propreté et pourtant... c’est un sujet si important pour tout propriétaire de chiot !

À propos de Claudia Gilbert