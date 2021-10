Comment traverser une grosse peine d’amitié?

Je suis une femme de 80 ans qui vit seule depuis longtemps, mais qui a un petit cercle d’amies fidèles qui lui tiennent le cœur au chaud. Du moins, je le pensais. Mais comme je viens de vivre une expérience difficile, je me pose certaines questions sur la sincérité de l’une d’elles. Disons en plus que c’était celle que je considérais comme la plus proche dans ce groupe, parce que c’est celle dont les liens remontent le plus loin dans mon enfance, et qu’ils sont rattachés à des souvenirs heureux.

Après avoir vécu dans l’isolement pendant des mois interminables à cause de ce que vous savez, on avait décidé, avec mes trois amies, de faire une virée dans le bas du fleuve pour se changer les idées, et surtout pour se donner le sentiment de vivre enfin dans une forme de famille pendant quelques semaines. À quatre, on pouvait voyager à bord d’un même véhicule, ce qui réduisait les coûts, et on pouvait aussi loger dans deux chambres en BB sans que ça nous coûte les yeux de la tête.

En gros, notre voyage s’est bien déroulé et on a été gâtées par la température. Même si je ne peux pas vous cacher qu’il y a bien eu quelques petits accrochages en cours de route, vu qu’on a toutes les quatre des caractères solides et décidés, mais rien d’assez substantiel pour imaginer que l’une ou l’autre pouvait se sentir bousculée ou lésée. On a fait le plein de nature, de fleuve et de beaux endroits, avant de rentrer sur Montréal.

Et c’est juste au retour que j’ai appris que celle que je considérais comme mon amie la plus sûre, celle à laquelle j’aurais ouvert mon cœur en tout temps et pour toutes les raisons du monde, avait déblatéré sur moi pendant le voyage, et qu’elle l’avait fait pas juste à l’une des deux autres, mais aux deux autres. Je me sens si humiliée, si choquée et si triste de tout ça, que je ne sais plus quoi faire. Elle m’envoie SMS sur SMS, moi je ne réponds pas, et elle commence à s’inquiéter. Comment lui exprimer ma colère qu’elle ait fait ça, sans détruire à jamais notre précieuse amitié ?

Âgée, mais pas dupe

Mais qu’est-ce qu’elle a dit de si terrible pour vous mettre dans un état semblable ? Vous utilisez le mot déblatérer, sans préciser la nature des injures qu’elle aurait proférées. Et d’ailleurs, s’agissait-il vraiment d’injures ? Ou ne s’agissait-il pas simplement de commentaires subjectifs sur votre façon de vous comporter ?

Vous n’êtes pas sans savoir que côtoyer quelqu’un quelques heures de temps en temps est une chose. Mais que partir en voyage avec cette même personne et la côtoyer de longues heures, plusieurs jours de suite, peut parfois faire ressortir certains travers qui ont l’heur de nous énerver, sans que cela ne brise à jamais le lien qu’on a avec elle.

Sans parler de la possibilité que ces deux autres amies n’aient exagéré les propos tenus en leur présence, parce que ça leur permettait de se donner une certaine importance à vous yeux. Sans vouloir déprécier ces deux personnes, se pourrait-il qu’elles nourrissent une certaine envie du lien privilégié que vous avez avec cette personne ? N’oubliez jamais les deux choses suivantes : la première c’est que personne n’est parfait. Et la deuxième c’est que l’amitié est vécue par des humains qui ont parfois des côtés sombres.

Au lieu de ruminer toute seule dans votre coin et de donner à un banal malentendu une apparence plus dramatique qu’il n’en a peut-être dans les faits, pourquoi ne pas prendre rendez-vous avec votre amie pour vider votre sac et écouter ses explications ? Vous ne pensez pas qu’une aussi longue amitié mérite mieux qu’une colère soulevée par de tierces personnes qui auraient peut-être dû garder ce commentaire pour elles ?