Des conteneurs de matières dangereuses passés par-dessus bord vers Vancouver

Près de 40 conteneurs, dont au moins deux qui contenaient des matières dangereuses, se sont retrouvés à l’eau vendredi au large de l’île de Vancouver, en Colombie-Britannique.

Un navire en provenance de la Corée du Sud qui se dirigeait vers Vancouver a été pris dans une mer agitée dans la nuit de jeudi à vendredi, résultant à la perte d’une partie de son chargement, a indiqué le «Vancouver Sun».

La Garde côtière américaine avait alors mentionné dans un communiqué que les conteneurs pouvaient «être partiellement submergés et non visibles» et que les navigateurs devaient «faire preuve d’une extrême prudence».

Environ 35 conteneurs ont été retrouvés flottants à la surface vendredi soir et étaient surveillés par la Garde côtière américaine.

#UPDATE: Imagery captured of located containers from U.S. Coast Guard Air Station Port Angeles helicopter. pic.twitter.com/jOr1bbdnW3 — USCGPacificNorthwest (@USCGPacificNW) October 23, 2021

«Deux des conteneurs ont été identifiés comme transportant des combustibles spontanés», a mentionné au quotidien l’officier de 3e classe Diolanda Caballero. «Ils dérivent actuellement vers le nord, mais nous ne pouvons pas prédire dans quelle direction ils vont aller en raison du mauvais temps».

Un avertissement de navigation avait également été émis par la Garde côtière canadienne, qui devrait procéder à des examens pour évaluer de possibles risques de pollution, selon le «Vancouver Sun».