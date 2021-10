Des roches dans les souliers d'Erin O'Toole

Justin Trudeau a lancé une bonne boutade cette semaine, sans rire. Il était questionné sur sa lenteur à rappeler la Chambre des communes, alors qu’il parlait d’urgence d’agir en période électorale. Réponse suave : il a dit vouloir laisser du temps à certains députés conservateurs pour aller se faire vacciner afin de pouvoir siéger.

Pourtant, Justin Trudeau aurait toutes les raisons d’être sur la défensive pour le départ mou de son nouveau mandat. Quand un chef politique retourne une situation aussi facilement dans le visage de l’adversaire, c’est que l’autre se trouve en position de vulnérabilité.

C’est bien le cas d’Erin O’Toole avec ses députés non vaccinés. Le malaise dure depuis des semaines. Je parle de malaise puisque les conservateurs eux-mêmes semblent pétrifiés, incapables de clarifier le portrait.

Cachette

On refuse de fournir des renseignements de base. Combien ne sont pas vaccinés ? Qui ? Pourquoi ? On aura beau plaider le choix personnel et la confidentialité des dossiers de santé, ce secret tourne au ridicule. Au sortir d’une pandémie et avec 85 % de la population vaccinée, les conservateurs se calent lorsqu’ils invoquent le « choix personnel » d’un élu.

Erin O’Toole a souffert durant toute la campagne de devoir expliquer le statut d’une poignée de récalcitrants. Cette contrainte a affaibli sa position pour parler de sortie de la pandémie. Ses adversaires ont exploité cette faille pour miner son image de leader. Souvenez-vous de la phrase assassine : « Il n’est même pas capable de convaincre ses propres députés de se faire vacciner ! »

L’élection passée, ça ne va guère mieux. D’abord, il faudra être complètement vacciné pour monter dans un avion au Canada. Un député albertain non vacciné devrait faire plus de 3000 km en auto chaque fois pour aller siéger ? En traînant sa glacière puisqu’il ne peut pas entrer dans les restaurants ? Wow !

Puis finalement, le Bureau de régie interne du Parlement a décidé cette semaine qu’ils ne pourront tout simplement pas entrer dans les bâtiments de la Colline du Parlement. Les conservateurs sont furieux de cette décision.

Jugement populaire

Même si les conservateurs ont un peu raison sur le caractère délicat d’empêcher un élu du peuple de siéger, ils sont condamnés dans l’opinion publique. Seuls les partisans de Maxime Bernier vont se rallier à leur pleurnichage. L’immense majorité des gens conclura que si les fonctionnaires fédéraux sont visés par la vaccination obligatoire, les députés doivent passer par là aussi.

Je me demande sincèrement si ces députés conservateurs prennent conscience de l’embarras qu’ils causent. Un embarras si immense et une solution si simple. Qu’ils aillent se faire vacciner !

Qu’on le veuille ou non, il y a un malaise plus grand qui se cache derrière leur refus de se faire vacciner. Quelle est la source de leur résistance ? Sur quels sites à la limite du conspirationnisme ont-ils pris leurs infos ? Malaise encore.

Erin O’Toole a été ralenti dans sa course électorale par ces cailloux, ces roches dans son soulier. Ça continuera de lui faire mal à chaque pas.