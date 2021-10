Dinde et dindon sauvages au menu

Dès ce matin et pour les six prochaines matinées, soit jusqu’au 29 octobre, vous pourrez vous lancer aux trousses des grands gallinacés des zones 4, 5, 6, 7, 8 et 10.

Les nemrods qui mettront leurs talents à l’épreuve d’une demi-heure avant le lever du soleil jusqu’à midi, chaque jour, pourront prélever un spécimen ailé, qu’il soit porteur d’une barbe ou pas, contrairement au printemps où seuls les mâles peuvent être interceptés.

Les adeptes peuvent se servir d’un fusil de calibre 10, 12, 16 ou 20 avec des cartouches à grenaille n° 4, 5, 6 ou 7, une arme à poudre noire et à poudre moderne, à chargement par la bouche ou à la culasse, sans douille, avec le même type de grenaille, les arcs et les arbalètes avec des flèches permettant un diamètre de coupe de 22 mm (7/8 po) ou plus, pour capturer un de ces gibiers ailés.

Routine

L’animateur de l’émission Road Hunt à TVA Sports et propriétaire de l’agence Aventures express.com, le Beauceron Mario Huot, chasse ces oiseaux depuis plus de trois décennies.

Selon ce spécialiste, l’approche automnale la plus prometteuse pour récolter un dindon est celle de la routine. Pour y arriver, le chasseur doit procéder à quelques jours d’observation afin de surveiller leurs habitudes au quotidien, leurs allées et venues, leurs heures de déplacements et de descentes de leurs arbres favoris.

Stratégies

Lors de la descente de leur perchoir préféré, les dindons se dirigent toujours au même endroit, il faut donc trouver un camouflage parfait pour les attendre à la première lueur du jour. Il est important de ne pas se positionner trop près de leur nichoir au risque de vous faire voir et entendre.

Quelques heures suivant leur atterrissage en champs, les dindons retournent en forêt pour une partie de l’avant-midi. En investissant les efforts nécessaires, vous pourrez trouver exactement leur routine d’entrée dans le bois. Étudier stratégiquement le meilleur emplacement naturel pour vous cacher et pour les surprendre lors de leur passage du champ à la forêt. Il est encore une fois impératif de se méfier de leur acuité visuelle, car le moindre défaut de camouflage sera détecté par ce grand oiseau.

Après quelques heures dans les bois, on opte pour la même stratégie qu’à leur entrée en forêt, car les dindons reviennent manger au champ. En analysant leur comportement de la sorte à distance, vous augmentez vos chances de récolte de façon très significative.

Autre approche

Le Kee Kee Run est une méthode très audacieuse, mais fort efficace. Le chasseur doit observer les dindons dans les champs à bonne distance, car ils ont une vision de plus d’un kilomètre. Il doit tenter de localiser un endroit naturel de camouflage tout près du site où ils mangent. Au moment qu’il juge opportun, le nemrod se dirige à la course vers les dindons sauvages. Ces derniers s’enfuient inévitablement. Une fois le champ en question libre, l’adepte se positionne rapidement au site prédéterminé lors de l’observation. Après une attente de 15 minutes, l’amateur commence à faire l’appel du rassemblement des troupes. Ce call avise simplement les autres membres du groupe que l’emplacement est redevenu sécuritaire et que tous peuvent y retourner se gaver afin de faire des provisions à l’approche de l’hiver.

Attroupement

Cette méthode originale demande énormément de patience, mais génère de bons taux de succès. Le but est de leurrer la bête en disposant les appelants pour lui faire croire qu’ils sont en train de former un regroupement de dindons se préparant pour la saison froide, tout comme le font les cerfs de Virginie. Il faut positionner les appelants en conséquence, car l’automne venu, les mâles matures se distancent des femelles et des juvéniles, de manière à créer deux groupes distincts. Il faut donc placer nos femelles et jakes factices et nos mâles matures dans deux parties différentes du champ. Il faut aussi connaître quelques appels (voir le lien ci-dessous) comme le Kee Kee Run, le Clock et le Purr pour attirer nos dindons dans notre groupe. La stratégie d’appel diffère énormément du mois de mai alors que la période d’accouplement bat son plein. À ce temps-ci de l’année, l’appel de la femelle en chaleur et autres stratagèmes semblables pour leurrer les mâles ne fonctionnent plus du tout. https://youtu.be/FDekL5pmV00

Trucs et astuces

Souvenez-vous toujours que l’acuité visuelle du dindon est de plus de 1000 mètres, imaginez quand votre oiseau est à moins de 100 mètres de votre position. Camouflez-vous de façon à vous fondre dans le décor et soyez totalement immobile lors de son approche.

Débutez vos appels en douceur pour ne pas surprendre les dindons qui seraient près de vous, puis augmentez la tonalité au besoin.

En connaissant bien le patronage de votre fusil, vous serez en mesure de connaître le correctif nécessaire en fonction de sa distance. Pour une récolte propre et instantanée, faites-lui lever la tête juste avant le tir et visez le centre du cou.

L’après-chasse

Tout comme pour l’orignal, l’ours ou le cerf de Virginie, la rapidité d’exécution pour enlever les viscères est la clé du succès. Par la suite, vous pouvez prendre les photos voulues. Retenez toutefois que les heures subséquentes sont aussi très importantes, car il faut abaisser la température de la dépouille aux alentours de 3 degrés Celsius. Vous pouvez laisser l’oiseau avec ses plumes plus d’une semaine pour assurer le vieillissement et l’attendrissement de la viande. Vous serez surpris du résultat.

► Pour en savoir plus ou pour réserver une chasse avec Mario Huot, visitez le site aventuresexpress.com

Escalopes de dindon au Cognac

Photo courtoisie

Ingrédients

Escalopes de dinde tranchée mince trempées dans la farine

Cognac

Bouillon de poulet

Deux échalotes

Sel et poivre

Préparation

1. Dans une poêle, faire revenir les escalopes de dinde sur chaque face quelques minutes jusqu’à ce qu’ elles soient bien dorées en les salant et les poivrant.

2. Ajoutez le cognac et flambez environ 1 minute.

3. Remuez la poêle d’avant en arrière jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de flammes.

4. Ajoutez le bouillon de poulet.

5. Ajoutez les échalotes, le sel et le poivre.

6. Cuisez à feu très doux.

7. Accompagnez de riz ou de frites.