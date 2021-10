ROBITAILLE, Françoise Bernier



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de notre mère, Françoise Robitaille née Bernier, survenu le 10 octobre 2021, à l'âge de 97 ans à l'hôpital du Saint-Sacrement. Elle était l'épouse de feu Paul-Émile Robitaille et fille de feu Lumina Boisvert et de feu François-Xavier Bernier. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera à lale jeudi 28 octobre 2021, de 14h à 17h et de 19h à 21h, le vendredi 29 octobre 2021, de 8h30 à 10h.La famille vous invite à vous joindre à elle pour l'inhumation qui suivra au cimetière du Parc Commémoratif La Souvenance. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Louise (Mario Dion), Richard, Sylvie (feu Maurice Monfette), François et Michel (Louise Hamel); sa petite-fille Isabelle Dubé (Stéphane Émard). Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs: Sr Marie-Louise, Hervé, Médora, Henri, Fernande, Louis-Philippe, Sr Thérèse, Marie-Paule, Yolande; ses belles-sœurs et son beau-frère de la famille Robitaille: Cécile, Madeleine et André. Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de la résidence Le Marquisat Montcalm qui ont pris grands soins de notre mère cette dernière année. Elle tient également à remercier le personnel du 2e et 3e étage du pavillon Coulombe de l'hôpital du Saint-Sacrement de Québec. Pour les personnes désireuses de laisser une marque de sympathie, elle peut se traduire par un don fait à une œuvre de bienfaisance de votre choix.