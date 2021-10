HUPPÉ, Marguerite Kasprzak



À l'Hôpital du St-Sacrement, Québec, le 8 octobre 2021, à l'âge de 96 ans, est décédée dame Marguerite Huppé, épouse de feu monsieur Josef Kasprzak. Née à Arthabaska, le 31 août 1925, elle était la fille de feu dame Émilia Michel et de feu monsieur Wellie Huppé. Elle demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 13h30.Les cendres seront par la suite déposées au columbarium La Seigneurie.Madame laisse dans le deuil sa fille Lise (Yves Quevillon); sa belle-sœur Marie-Paule Luneau (feu Gérard), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Marguerite était également la sœur de: Mariette Houle (Joseph Leclerc), Lucille (Albert Beaulieu), Marie-Claire (Marcel Tourigny) tous décédés. Sa fille remercie tout le personnel de la RPA Les Jardins Champfleury, toutes les personnes du soutien à domicile du CLSC de Limoilou sans qui sa mère n'aurait pu rester aux Jardins et la Dr Nathalie Boudreault qui a permis que les dernières volontés de sa mère soient respectées. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, Tél.: 418-525-4385, Site: https://fondationduchudequebec.org. Les funérailles sont sous la direction de