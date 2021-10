MARTEL, Jacqueline Robitaille



Au Centre d'hébergement du Boisé de Sainte-Foy, le 16 octobre 2021, à l'âge de 89 ans, est décédée madame Jacqueline Robitaille, épouse de feu monsieur Marcel Martel. Elle était la fille de feu madame Léda Labbé et de feu monsieur Eugène Robitaille. Native de Sillery, elle demeurait à Québec.et de là en cortège au cimetière de L'Ancienne-Lorette. La famille vous accueillera pour les condoléances à l'église à compter de 13 h. Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Hélène (Denis Robitaille), Ginette (Alain Guay) et Richard; ses petits-enfants: Stéphanie (David Jacob), Catherine (Simon Berthelot), Isabelle (Alexandre Berthiaume), Alexandre (Marie-Michèle Langevin); ses arrière-petits-enfants: Léa, Emy et Juliette; ses frères et sœurs: Huguette (feu Marcel Dubeau), Lionel (Monique Vézina), Jean (Liliane Morin), Louis (Huguette Rioux), Céline et André; ses belles-sœurs et beaux-frères de la famille Martel: Laurette, Lise (feu Jean Roby), Jean (Karen Gerow), Claude (Carmelle Beaulieu) et Cécile; ainsi que de nombreux neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Elle était aussi la sœur de feu Yolande, feu Jeannine (feu Fernand Grégoire), feu Pierrette (feu Gaston Côté). Elle était la belle-sœur de feu Julie Martel, feu Jeannine Martel (feu Roland Rochette) et feu Marie-Paule Martel. Un merci tout spécial à l'équipe du 3e étage (Le Sentier) du Centre du Boisé de Sainte-Foy pour leurs bons soins prodigués depuis son arrivée en 2016. Un merci tout particulier aussi à sa petite-fille Isabelle qui a veillé sur sa mamie jusqu'à la fin. Repose en paix ma belle mamie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Noël du Bonheur. 1411, Père-Lelièvre, Québec (Qc) G1M 1N7 418 687-6635 - www.noeldubonheur.com