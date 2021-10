RONDEAU, Claire



Au CHSLD Notre-Dame-de-Lourdes, le 14 octobre 2021, à l'âge de 96 ans, est décédée madame Claire Rondeau, fille de feu madame Blanche Dionne et de feu monsieur Joseph Rondeau. Elle demeurait à Québec. La famille vous accueillera le mardi 26 octobre de 8h30 à 10h au centre commémoratifet de là au cimetière paroissial. Madame Rondeau laisse dans le deuil plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs feu : Maurice (feu Louise Blain), Annette (feu Roger Turcotte), Yvette, René, Yvan (feu Ortense Giroux), André, Jeannine (feu Lucien Cantin) et Roger (feu Isabelle Michaud). Elle est également allée retrouver son amoureux Harold. Un remerciement spécial au personnel du CHSLD Notre-Dame-de-Lourdes pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie, peut se traduire par un don à la cause de votre choix.