AMIOT, Marius



À Rimouski, le 11 octobre 2021, entouré de son épouse et ses enfants est décédé Monsieur Marius Amiot à l'âge de 90 ans.Fils de feu Monsieur Joseph Amiot et de feu Dame Blanche Sirois. La famille recevra les condoléances le jeudi 28 octobre à compter de 13 h, à laL'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière de Ste-Luce.Il laisse dans le deuil son épouse des 64 dernières années Carmen Dionne, ses filles Marie-José et France-Lise /Lison. Ses petits-enfants Elisabeth, Charles-Christophe et Emma-Catherine. Ses sœurs Jeannine et Jaqueline (Bertrand Labbé) son beau-frère Georges Dionne (Rita Bonin) ses sœurs et frères, beaux-frères et belles-sœurs des familles Amiot et Dionne qui l'ont précédé ainsi que de nombreux parents amis. Il est allé rejoindre son fils Roch qui l'a précédé en 2018.Homme d'affaires et entrepreneur, il est le fondateur de l'entreprise qui porte toujours son nom aujourd'hui. Impliqué dans son milieu, il aura a été membre des conseils d'administration de La Chambre de Commerce de Rimouski, L'Oasis (devenu LOGERIE Rimouski) et du Groupement québécois d'entreprises, commissaire aux libérations conditionnelles ainsi que président-fondateur du Club Auto Sport de Rimouski. Pilote automobile émérite et détenteur de la prestigieuse licence de la FIA il a notamment représenté la région dans plusieurs courses nationales et internationales dans les années 60. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC : www.coeuretavc.ca ou à la Société Alzheimer du Bas-Saint-Laurent : www.alzheimer.ca/fr/bassaintlaurentTrès sensible à la chaleur de votre sympathie et au réconfort de votre amitié, merci du fond du cœur.