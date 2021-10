Le centre-ville s'anime

Bienvenue au centre-ville de Montréal !



Un centre-ville complètement métamorphosé. Cette transformation est le fruit de la vision d’Ivanhoé Cambridge pour revitaliser le coeur de la métropole qui est plus que jamais un quartier où il fait bon vivre, travailler et se divertir. Grâce à un plan global d’investissement de plus d’un milliard de dollars, différents lieux ont fait l’objet de travaux majeurs : le Centre Eaton de Montréal, l’hôtel Fairmont Le Reine Elizabeth et Place Ville Marie. Pensés dans une perspective durable, ils ont permis de créer des espaces vivants qui favorisent le bien-être des gens et des communautés. Le centre-ville de Montréal est vibrant. Il est là sous vos yeux et il s’anime pour vous. Bonne visite !

Le Centre Eaton de Montréal

Le Centre Eaton de Montréal reçoit 30 millions de visiteurs par année, ce qui en fait le centre commercial le plus achalandé du Québec – et pour cause. En entrant dans cet édifice historique actualisé, on remarque la lumière qui abonde dans un environnement commercial complètement redéfini.

Plus ouvert sur l’extérieur et tellement facile d’accès grâce à ses connexions directes avec les réseaux de transports publics, on s’y plaît à faire du lèche-vitrines, à manger et à se divertir. On apprécie l’expérience de magasinage bonifiée grâce à la revitalisation des lieux et à l’ouverture de nouvelles boutiques comme Décathlon, Samsung et Uniqlo. Enfin, on découvre le Time Out Market Montréal, où l’aire de restauration traditionnelle se voit complètement réinventée en hub culinaire gastronomique et culturel unique, qui rassemble sous un seul toit la cuisine de 16 excellents restaurants et l’ambiance de trois bars branchés de la ville.

Le Time Out Market Montréal propose une gastronomie rehaussée et accessible à la fois. On s’y rend pour les produits du terroir cuisinés en plats avant-gardistes par des chefs tels que Normand Laprise, du restaurant Toqué!, et aussi pour les célèbres pizzas napolitaines fraîches et réconfortantes du Moleskine. On y trouve aussi une cuisine de démonstration, une école de cuisine et des espaces conçus pour accueillir des performances artistiques. Le Time Out Market Montréal est une destination urbaine incontournable, comme l’a toujours été le Centre Eaton de Montréal.

La Place Ville Marie

Place Ville Marie (PVM) propose une autre façon de vivre au coeur de la ville. Au-delà d’une variété de commerces et restaurants, c’est un campus d’affaires parmi l’un des plus importants de Montréal. Les entreprises en quête d’innovation profitent d’un lieu de travail tourné vers l’avenir et conçu de façon à s’adapter aux besoins évolutifs des occupants.

Lieu de créateurs et de visionnaires, le Campus PVM facilite les connexions et la collaboration entre une multitude d’entreprises de tailles variées et d’expertises complémentaires. Il offre une accessibilité sans égale, étant relié à deux stations de métro, de nombreux circuits d’autobus et aux grandes artères de Montréal. Station Bixi, stationnement à vélo souterrain, espaces de stationnement branchés, il est connecté à tous les moyens de transport. Le Campus PVM offre à ses travailleurs un service de conciergerie qui leur est exclusif. Celui-ci propose des services sur mesure dont des achats personnels, un service de nettoyeur écologique ou de retouches, des cours de mise en forme, la livraison de paniers de fruits et légumes, la gestion des tâches administratives, des ateliers et bien plus.

Situé sous l’imposant Pavillon de verre PVM de 7000 pieds carrés, Le Cathcart Restaurants et Biergarten propose une offre culinaire unique et variée dans un immense lieu de vie dont la superficie de 35 000 pieds carrés équivaut à celle de plus de trois piscines olympiques. L’espace épicurien met de l’avant de nouveaux concepts culinaires de chefs bien établis et de la relève montréalaise. On s’attable pour déguster un plat, tenir une réunion créative ou encore partager l’apéro entre amis. Ce jardin intérieur, espace public baigné dans la lumière et la végétation, offre une expérience festive où l’on pourra bien boire et bien manger. On profite de l’offre unique où se côtoient restaurants, comptoirs gourmands et cafés. On choisit parmi la vaste sélection de bières de microbrasseries, de vins savoureux et de cocktails raffinés que propose le Biergarten.

En sortant sous le ciel de Montréal, on découvre la nouvelle Esplanade PVM pensée pour accueillir une programmation culturelle et événementielle enrichissante. Il s’agit d’une invitation à se réapproprier la ville, à passer plus de temps ensemble sur nos places publiques. Afin de profiter pleinement de cet espace destiné à l’interaction et à la découverte, nous vous invitons à rester à l’affût du lancement de sa programmation événementielle. Enfin, ne manquez pas de monter les marches de son escalier monumental qui dévoile une vue spectaculaire sur l’avenue McGill College et le campus de l’Université McGill, avec le mont Royal en toile de fond.

Fairmont Le Reine Elizabeth

Fairmont Le Reine Elizabeth est un haut lieu de l’histoire urbaine montréalaise. Depuis 1958, il accueille tant les visiteurs de passage que les gourmands du coin. Récemment rénové, l’établissement affiche maintenant un style contemporain ponctué de touches rétro qui rappellent le passé flamboyant de Montréal. Depuis sa réouverture, l’hôtel Fairmont Le Reine Elizabeth est devenu une destination de premier plan pour les gens d’affaires de Montréal et de partout dans le monde.

On s’y installe pour tenir des rencontres créatives ou encore des réunions importantes. En visite, on séjourne confortablement dans l’une des 950 chambres qui affichent toutes un design élégant et audacieux. De passage, on sirote un café au Kréma. On s’attable au restaurant Rosélys où le nouveau chef, Edgar Trudeau-Ferrin, propose les meilleurs produits saisonniers locaux et un menu bistro chic. C’est sans oublier le bar à cocktails Nacarat, l’endroit idéal pour les 5 à 7 entre amis et collègues