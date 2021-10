Les Astros retournent en Série mondiale

Les Astros de Houston participeront à leur troisième Série mondiale en cinq ans, eux qui ont gagné leur Série de championnat de la Ligue américaine contre les Red Sox de Boston en six matchs, grâce à une dernière victoire de 5 à 0, vendredi au Minute Maid Park.

Le lanceur partant des favoris de la foule, Luis Garcia (1-1), s’est assuré d’aider son attaque. En cinq manches et deux tiers de travail, il a seulement permis un coup sûr et un but sur balles aux frappeurs adverses. Il en a aussi passé sept dans la mitaine, avant de céder sa place.

Un double d’un point de Yordan Alvarez en première manche a été l’un des seuls succès offensifs de l’équipe locale durant la première moitié du match.

En sixième manche, Kyle Tucker a offert un deuxième moment de réjouissances aux spectateurs présents à Houston. Même s’il s’est compromis dans un double-jeu, il a permis à Alvarez de compléter un tour de diamant.

Tucker a produit trois autres points d’une manière plus concrète, au huitième tour au bâton des siens, quand il a expulsé la balle à l’extérieur des limites du terrain. Alvarez et Carlos Correa étaient alors sur les sentiers.

Pour leur part, les frappeurs des Braves ont été limités à seulement deux frappes en lieu sûr et autant de buts sur balles. Dix d’entre eux ont été retirés sur des prises.

Pour revenir aux Astros, la formation texane avait battu les Dodgers de Los Angeles en sept matchs, en 2017, lors de leur première Série mondiale. Ils avaient toutefois baissé pavillon en sept matchs contre les Nationals de Washington, en 2019. Ils devront maintenant attendre le vainqueur de la série entre les Dodgers et les Braves d’Atlanta, afin de connaître l’identité de leurs prochains adversaires.

