Les Titans conservent leur fiche parfaite

Le CNDF a tout tenté pour rester en vie, mais un passage à vide face à la solide formation des Titans de Limoilou n’a pas pardonné. La formation hôtesse l’a emporté 37-20. Le CNDF est maintenant officiellement éliminé des séries éliminatoires pour la première fois de son histoire en division un tandis que Limoilou n’a toujours pas connu la défaite en sept sorties.

«Je suis content évidemment du résultat même si on a pris un peu de temps à se mettre en marche. C’est aussi une bonne chose de voir de l’adversité, ça sera utile avec les séries éliminatoires qui arrivent», mentionne l’entraîneur-chef victorieux Dave Parent.

La grande vedette du match a été le quart-arrière Pierre-Luc Michaud. Le pivot des Titans a terminé sa journée de travail avec des gains aériens de 260 verges en plus d’ajouter cinq passes de touchés contre aucune interception.

«J’ai mentionné il y a quelques semaines que la cohésion de notre offensive commençait à être très bonne et on voir le résultat aujourd’hui. Je pense que notre offensive aérienne est maintenant officiellement dangereuse.»

Le pilote des Titans n’avait que des choses positives à mentionner sur son pivot finissant.

«Pierre-Luc joue du très gros football pour nous présentement. Il est calme et j’ai adoré sa réaction aujourd’hui après que le CNDF ait montré des stratégies défensives qu’on n’avait pas vues depuis le début de la saison. Il a regroupé l’attaque et il a trouvé les solutions.»

Bonne opposition

Le match avait pourtant bien débuté pour la formation visiteuse qui menait 7 à 2 au début du deuxième quart. C’est à ce moment que les Titans ont inscrit 28 points consécutifs. Le CNDF aurait pu abandonner à ce moment, mais la troupe de Marc-André Dion a choisi de se battre. Ils ont inscrit deux touchés pour s’approcher à 10 points de Limoilou au milieu du 4e quart, mais ce fut insuffisant.

«Je suis content de la façon qu’on s’est battu aujourd’hui. On avait un bon défi et on a montré qu’on est capable de jouer à un niveau élevé. On a simplement manqué de constance cette année. Limoilou a une bonne équipe. C’est une belle machine et je leur lève mon chapeau», a mentionné Dion après la rencontre.

Expulsion

Les officiels ont été occupés pendant toute de la rencontre avec du jeu physique employé par les deux formations. Il y a eu plusieurs punitions de rudesse décernées aux deux équipes. C’est cependant une réaction après un jeu qui a retenu l’attention en début de match.

Le joueur du CNDF Iraghi Muganda a été expulsé de la rencontre après une belle course dans le territoire des Titans au premier quart. L’athlète du Notre -Dame aurait utilisé le mot en «N» après le jeu. La réaction des arbitres a été instantanée.

«Je n’endosse pas ce vocabulaire, mais j’aurais apprécié qu’il reçoive simplement un avertissement. Il est lui-même noir et je ne pense pas qu’il avait de mauvaises intentions. Je respecte cependant la décision des officiels.»

Les Spartiates à Limoilou

Même s’il leur reste un match à disputer face aux Faucons de Lévis, les Titans connaissent déjà leur adversaire au premier tour des séries éliminatoires. Les Spartiates du Vieux-Montréal affronteront les Titans au terrain Gérard-Chiquette dans deux semaines.

L’entraîneur-chef Dave Parent a également mentionné qu’il ne voulait pas nécessairement économiser sa formation dans le dernier match de la saison.

«Je veux qu’on arrive en séries éliminatoires avec de l’intensité. Lévis joue du bon football et il faut se servir de la rencontre pour continuer notre progression.»