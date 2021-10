«L’Océanic nous a donné une clinique» — Yannick Jean

RIMOUSKI | L’entraîneur-chef des Saguenéens de Chicoutimi, Yannick Jean, a été très clair après la défaite de 3-0 des siens face à l’Océanic ce samedi à Rimouski, allant jusqu’à parler d’une clinique de hockey offerte par la troupe de Serge Beausoleil.

• À lire aussi: Jasmin Simon blanchit les Saguenéens

« Les succès de notre équipe dépendent de notre travail. C’est un match à oublier pour toute l’équipe. L’Océanic a gagné toutes les bagarres le long des rampes. Nous étions toujours deuxièmes sur la rondelle. Nous avons reçu une clinique de hockey », a-t-il commenté.

« Je suis content de l’effort des gars. Les joueurs sont très réceptifs. Notre gardien a très bien fait, dans un match pas facile. Jacob Mathieu a cinq chances de marquer. Le trio de Gaudio a muselé le gros trio des Sags, le trio de l’heure dans le circuit », a analysé l’entraîneur-chef de l’Océanic, Serge Beausoleil.

Départ canon de l’Océanic

L’Océanic a amorcé le match en lion en appliquant un échec avant soutenu qui a donné du mal aux Sags. À la 6e minute de jeu, Jérémie Biakabutuka a salué son retour au jeu avec son premier but de la saison. Il a complété un bel échange initié par Julien Béland et William Dumoulin. En fin de période, l’Océanic a bourdonné en avantage numérique. Le tir d’Alex Drover a frappé le poteau de plein fouet. L’Océanic a dominé 15-5 dans les lancers au premier tiers. Le trio de Gaudio-Lefebvre et Soucy a excellé en échec avant.

L’Océanic a poursuivi sa domination en deuxième période. William Dumoulin a profité de la présence de Julien Béland devant le gardien des Sags Sergei Litvinov, pour le battre d’un tir bas en avantage numérique. En milieu d’engagement, Jacob Mathieu s’est retrouvé seul devant Litvinov qui a résisté. Bien que peu occupé, le gardien de l’Océanic, Jasmin Simon, a réalisé quelques arrêts importants.

Jacob Mathieu a profité d’une rondelle libre derrière le gardien des Sags pour porter la marque à 3-0 en troisième période, lors d’une supériorité numérique.

En bref

Comme prévu, le défenseur Frédéric Brunet et l’attaquant Maxim Coursol ont raté le match en raison de blessures. Les vétérans défenseurs Tyson Hinds et Jérémie Biakabutuka étaient de retour au jeu, tout comme le capitaine Ludovic Soucy. C’est Charles Côté qui a été laissé de côté, malgré une solide performance dimanche dernier face à l’Armada. Les Sags ont deux blessés, soit Xavier Roy et Félix Bédard. L’Océanic reçoit l’Armada de Blainville-Boisbriand dimanche.

À VOIR AUSSI