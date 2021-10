Manquements à l’éthique: ces maires et conseillers méritent-ils encore votre confiance?

150 jours de suspension

En juillet, le conseiller Pierre Lafond a été condamné à l’une des plus longues suspensions jamais données par la Commission municipale du Québec (CMQ) : 150 jours sans rémunération.

Il avait été accusé d’avoir manqué de respect à des élus, ainsi que d’avoir harcelé des employés de sa ville. Au final, le Tribunal de la CMQ l’a reconnu coupable de 7 des 12 manquements qui lui étaient reprochés.

INTERVENTIONS DÉPLACÉES

Le conseiller, qui a été élu en 2017, était un adversaire politique de l’équipe de la mairesse sortante Nadine Brière.

La CMQ écrit dans son jugement qu’en tant qu’élu, «il a des dossiers de prédilection sur lesquels il pose et repose constamment les mêmes questions, tant en séance du conseil que dans ses échanges écrits avec les élus et les fonctionnaires de la Ville. Il demande et redemande des copies de plusieurs documents.»

Dans les semaines qui ont suivies son élection en 2017, il est même exclu du caucus ainsi que de comités puisqu’il «ne respecte pas la confidentialité des informations qui lui sont communiquées».

ACCUMULATION

C’est l’accumulation et la répétition de ces gestes qui finissent par créer des manquements à son code déontologique, peut-on lire dans la décision de la CMQ.

Le Tribunal reproche à M. Lafond de ne pas avoir agi avec respect à l’endroit de la mairesse Nadine Brière, d’élus et d’un citoyen. «Il intervient régulièrement sans demander la parole [lors des conseils municipaux], interrompt les autres personnes qui s’expriment, se moque d’eux et les injurie, cherche à les déstabiliser, dérange en utilisant trois téléphones portables, se permet de donner des directives et des ordres aux fonctionnaires présents, à la mairesse, aux autres élus et aux personnes présentes dans la salle, fait preuve d’agressivité à l’occasion, conteste haut et fort les directives de la mairesse Brière pour faire régner l’ordre et défie régulièrement son autorité.»

On le déclare également coupable d’avoir harcelé l’ancien directeur général et l’ex-greffier de Sainte-Adèle, ainsi que le directeur général actuel.

En janvier 2019, pendant une période de 23 jours, M. Lafond a envoyé 44 courriels à l’administration municipale. Il pouvait en envoyer plus de 200 par année, selon la CMQ.

IL SE DIT VICTIME

Pierre Lafond se décrit pour sa part comme une victime dans cette affaire. Il prétend que ses interventions auprès des fonctionnaires et élus, ainsi que ses courriels multiples, sont faits dans l’intérêt des citoyens.

Quelques jours après avoir reçu le jugement défavorable le condamnant à 150 jours de suspension en juillet, le conseiller de Sainte-Adèle s’est présenté devant la Cour supérieure pour faire une demande de sursis. Le tribunal a rejeté sa demande en août.

Ce n’est pas là le seul démêlé du conseiller Lafond avec la CMQ. En 2019, il avait été suspendu 45 jours pour des manquements à son code d’éthique. Il avait participé à des décisions qui le concernaient au conseil municipal. Il avait aussi manqué de respect à l’ancien greffier de la ville en critiquant son travail dans un courriel.

En septembre 2020, il a également défrayé les manchettes lorsque des images de lui en train de se battre avec un agent de sécurité lors d’un conseil municipal avaient circulé en ligne.

