Oscar Rivas a payé la facture

Le Québec a pu ajouter un nouveau champion du monde à sa longue liste : Oscar Rivas. Il a remporté le titre des super-lourds-légers du WBC grâce à une victoire contre le coriace Ryan Rozicki vendredi soir à l’Olympia.

«Je suis fier de moi, a souligné le nouveau champion du monde. Tout le monde connait les hauts et les bas que j’ai connus en raison des blessures.

«Depuis que j’ai amorcé ma carrière professionnelle, je voulais cette fameuse ceinture verte du WBC. C’est le travail des 11 dernières années. Je suis content de dire que je suis le premier champion de cette nouvelle catégorie.»

Son entraîneur Marc Ramsay était aussi très heureux de cette conquête. Pour lui, c’est un cinquième champion du monde qui provient de son gymnase.

«Oscar était prêt à payer la facture pour devenir le premier champion des super-lourds-légers, a-t-il mentionné. C’est quelque chose de vraiment le fun pour lui, mais aussi pour toute l’équipe.»

Une main amochée

Ce sont les petits détails qui ont fait la différence dans la victoire de Rivas. Après un départ convaincant, le Québécois d’adoption a constaté que Rozicki n’allait pas lui donner la ceinture sur un plateau d’argent.

«C’était un dur et on s’attendait à ce type de combat, a souligné Rivas. Je m’attendais à faire la limite, mais je m’étais bien préparé au gymnase avec mon équipe.

«Rozicki est toujours dans ton visage. Après le troisième round, j’aurais dû plus travailler davantage autour de mon jab.»

Ses meilleures attaques de l’affrontement ont été amorcées avec son jab. Toutefois, il ne le faisait pas avec régularité. Et on sait maintenant pourquoi.

Rivas s’est blessé à la main gauche pendant le troisième round. D’ailleurs, il avait une bosse visible à cette partie du corps.

«On ne sait pas si c’est cassé, a affirmé Ramsay. On va devoir faire des examens dans les prochains jours afin de connaître l’étendue de sa blessure. Par la suite, Oscar aura un repos complet d’un mois.»

Son poulain a composé avec la douleur durant le reste du combat. En raison de la pression de Rozicki, il a dû travailler à courte distance durant la majorité du combat.

«Tu dois aussi négocier avec ce que l’adversaire t’impose, a expliqué Ramsay. Par contre, de seulement faire des jabs et te déplacer, on aurait perdu le respect de notre adversaire.

«À compter du quatrième round, on voyait qu’Oscar utilisait moins son jab. Par contre, en travaillant au corps-à-corps, on voyait Rozicki boxer plus sur les talons. Il développait moins de puissance.»

Rozicki à l’hôpital

Ryan Rozicki n’a pas été en mesure de rencontrer les médias montréalais parce qu’il a été conduit à l’hôpital par mesure préventive après le combat.

Le Néo-Écossais a terminé le combat avec des coupures au-dessus de chaque oeil. Il a encaissé beaucoup de coups de la part de Rivas même s’il gardait ses mains près de son visage.

Son promoteur Dan Otter était fier de son poulain qui a gagné beaucoup de crédibilité sur la scène internationale avec sa performance.

«Ryan a beaucoup appris alors qu’il a affronté un gars plus gros et plus fort que lui, a-t-il mentionné. Plusieurs personnes pensaient qu’il était seulement un boxeur de six rounds, mais il a confondu les sceptiques.

«Les paris étaient de 40 contre 1 pour un combat qui se terminait par décision. Tout le mérite revient à Ryan.»

À moins d’une surprise, Rozicki retournera dans la catégorie des lourds-légers (200 lb) pour son prochain combat qui devrait être présenté dans les premiers mois de 2022 en Nouvelle-Écosse.

De l’émotion dans le coin

Marc Ramsay avait promis à Oscar Rivas de se concentrer sur le volet technique pendant le combat. Il voulait éviter de tomber dans des discours trop émotifs. Toutefois, cette promesse a duré seulement trois rounds.

À compter du quatrième assaut, l’entraîneur a sorti tous ses trucs afin que son boxeur demeure concentré sur son objectif.

«Je lui ai dit qu’il ne faisait pas de la boxe ce soir (vendredi), a raconté Ramsay. Il payait le prix d’entrée de ses enfants au Canada.»

Des paroles qui ont allumé Rivas. Il a encore deux enfants qui vivent en Colombie. Il aimerait qu’ils viennent vivre avec lui d’ici la fin de l’année.

Avant le dernier round, l’entraîneur est allé chercher son boxeur au fond de ses tripes.

«Je lui ai dit qu’il avait travaillé toute sa vie pour les trois dernières minutes. Tout ce qu’il avait fait depuis l’âge de 11 ans était sur la ligne. Je voulais qu’il finisse de la bonne façon parce qu’on savait que Rozicki s’en venait. À chaque round, je devais le raccrocher de cette façon. »

Sur le plan technique, le plan de match était divisé en plusieurs portions.

«Oscar n’a pas fait un combat de 12 rounds, a expliqué Ramsay. Il a fait 12 petits combats d’un round. Il fait ça comme un vrai vétéran.

«Lorsqu’un round se déroulait moins bien, ce n’était pas la panique à son retour dans le coin. Il retournait au suivant avec du caractère.»

Duel avec Romanov

Oscar Rivas vient à peine de remporter sa ceinture qu’il connait déjà l’identité de son prochain adversaire. Il s’agit du Russe Evgeny Romanov.

Romanov (16-0, 11 K.-O.) est devenu l’aspirant obligatoire dans la catégorie des super-lourds-légers après avoir vaincu son compatriote Dmitry Kudryashov (24-5, 23 K.-O.) par décision unanime en mai dernier.

«On va quand même regarder toutes les options, a mentionné le promoteur Yvon Michel. On a reçu une offre pour un combat chez les lourds dans les derniers mois.

«On va choisir la meilleure voie pour lui. On va tout faire pour que son combat soit au Québec.»