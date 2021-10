«Ron ne va plus»: Une animation faite chez nous

Le film d’animation fort réussi Ron ne va plus montre les périls de l’hyper connectivité pour les enfants et détaille, de manière fort émouvante, l’amitié entre un pré adolescent et son robot. Et cette histoire a été animée en partie à Montréal! Détails...

Le Ron (voix de Zach Galifianakis en version originale) de Ron ne va plus est un robot, un B*Bot, l’ami idéal vendu par la compagnie Bubble. Connecté à Internet, le B*Bot se transforme en skateboard, en roue, en combattant, etc., de quoi amuser tous les jeunes d’une petite ville américaine. Mais voilà, Barney (voix de Jack Dylan Grazer), 11 ans, se fait offrir par son père (voix d’Ed Helms) et sa grand-mère, Donka (d’Olivia Colman), un B*Bot abîmé et qui fonctionne mal. Naît alors entre Barney et Ron une amitié qui défie l’algorithme de la compagnie Bubble.

«Cela va avoir l’air ridicule pour un film d’animation, mais l’idée originale m’est venue lorsque j’ai vu Elle de Spike Jonze», a indiqué la productrice, coscénariste et coréalisatrice du long métrage lors d’une conférence de presse le week-end dernier à laquelle l’Agence QMI a assisté.

«Je me suis dit qu’il fallait que je fasse un film comme celui-là pour ma fille de trois ans qui a toujours le nez dans son iPad et qui croit dur comme fer à tout ce qu’elle voit et ce qu’elle entend, y compris sur la meilleure marque d’assouplisseur. En tant que cinéaste, je veux faire des films que je peux regarder avec mes enfants», a-t-elle ajouté.

Un humour complètement fou

Son coscénariste est Peter Baynham, connu pour avoir notamment participé au dernier Borat... de quoi donner à Ron ne va plus un humour particulièrement déjanté que les enfants adoreront. Le personnage de Donka, la grand-mère, est notamment assuré de devenir une référence. «Elle est vaguement inspirée par ma grand-mère qui nous donnait des saucisses de porc crues et plein d’autres trucs fous. Elle faisait même cuire de la langue de bœuf dans sa cuisine et me disait toujours que ça mettrait des poils sur ma poitrine», a notamment confié Peter Baynham.

«Ma scène préférée est lorsque Donka danse avec Barney sur la table de la cuisine. J’adore Donka, elle me fait tellement penser aux grands-mères européennes», a d’ailleurs indiqué Alicia Leo, animatrice 3D chez DNeg Feature Animation à Montréal à l’Agence QMI.

Loin des plaisanteries et des fous rires, Alicia Leo a travaillé d’arrache-pied à «l’animation de plusieurs personnages». Et le tout pendant la pandémie, en collaboration avec les studios Locksmith Animation basés à Londres, en Angleterre!

«La division de DNeg Feature Animation était toute nouvelle, a-t-elle expliqué. Quand j’ai été embauchée, je ne suis même pas allée dans les studios. Tout a été fait via Zoom, il a fallu que j’apprenne les outils via Zoom. Mais tout le monde des studios londoniens a été tellement gentil. Je n’ai pas encore rencontré les gens de DNeg Feature Animation. Quand j’ai commencé, ça m’a posé des défis. Surtout au défi technique lorsque les fichiers de personnages ou d’accessoires étaient à Londres et que j’en avais besoin», a raconté Alicia Leo.

Et, comme l’a souligné Jean-Philippe Vine, co réalisateur et ancien de Pixar, «c’est une histoire de passage à l'âge adulte à l'ère des médias sociaux, nous voulions donc qu’il y ait une atmosphère, de la profondeur et de la richesse. Nos personnages sont dessinés et animés de manière à soutenir qui ils sont et ce qu'ils ressentent.»

Ron ne va plus a pris l’affiche dans les salles du Québec le 22 octobre.

