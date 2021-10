Taïwan et la troisième guerre mondiale

Joe Biden a déclaré jeudi que les États-Unis défendraient Taïwan militairement si l’île était attaquée par la Chine. Auparavant, les autorités américaines évitaient de répondre à cette question.

Mais auparavant, la Chine n’avait pas la puissance militaire requise pour envahir Taïwan. Cette puissance, la Chine la possède à présent ou elle est sur le point de la posséder. Jusqu’où ira le gouvernement de Xi Jinping pour récupérer le contrôle de Taïwan ? Jusqu’où les États-Unis de Biden sont-ils prêts à défendre Taïwan ? Risqueraient-ils une confrontation directe avec la Chine ? Il est facile de comprendre qu’une telle confrontation pourrait facilement dégénérer en une troisième guerre mondiale. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle ni la Chine ni les États-Unis ne s’engagent dans cette voie, pour le moment.

1. Taïwan fait-il partie de la Chine ?

Historiquement et culturellement, il ne fait aucun doute que Taïwan est une partie intégrante de la Chine. En 1949, chassé par les communistes de Mao Zedong, Tchiang Kai-Shek a traversé le détroit de Formose avec une partie de son armée pour s’établir à Taïwan. Il avait l’intention de revenir se battre en Chine continentale et de reprendre le pouvoir aux communistes. Les Américains ne l’ont jamais appuyé dans cette démarche, pas plus que les Soviétiques n’ont voulu que Mao s’empare militairement de l’île rebelle. À partir des années 80, à mesure que la Chine devenait moins autoritaire et que Taïwan devenait démocratique, les deux territoires se sont rapprochés. Les échanges entre eux ont considérablement augmenté. Mais depuis l’arrivée de Xi au pouvoir, la Chine est redevenue totalitaire. Au point où de plus en plus de Taïwanais veulent que leur île se transforme officiellement en un pays indépendant.

2. Pourquoi la Chine voudrait-elle envahir Taïwan ?

Les interventions brutales du gouvernement de Xi à Hong Kong et en particulier sa violation du traité international qui garantissait à Hong Kong une grande autonomie ont convaincu une majorité de Taïwanais que la Chine n’était plus digne de confiance. Les Taïwanais ont donc porté à nouveau au pouvoir un parti indépendantiste. Taïwan s’éloigne de la Chine continentale, mais Xi en est le premier responsable. Xi qui pourrait aussi chercher à envahir Taïwan pour renforcer son propre pouvoir.

3. Pourquoi les États-Unis défendent-ils Taïwan ?

Les États-Unis défendent Taïwan pour trois raisons. D’abord parce que l’île est une des rares démocraties de la région. Ensuite parce que Taïwan constitue une formidable plate-forme militaire pour surveiller et éventuellement attaquer la Chine. Enfin parce que Taïwan fabrique les meilleurs microprocesseurs au monde et que Washington ne veut pas que cette technologie tombe aux mains de Pékin.

4. Que coûterait à la Chine une attaque de Taïwan ?

L’issue d’une guerre n’est jamais certaine. En cas de défaite de la Chine, le Parti communiste pourrait tomber. En cas de victoire, la Chine devrait gérer une guerre de guérilla à Taïwan même. La Chine serait également perçue comme une menace directe pour la plupart des pays de la région. Elle serait isolée commercialement et politiquement.

5. Jusqu’où les États-Unis défendront-ils Taïwan ?

Les États-Unis pourraient s’engager dans une guerre qui demeurerait régionale et centrée sur Taïwan. Cependant, une telle guerre pourrait facilement s’étendre et toucher les territoires américains et alliés. Ce que le gouvernement américain veut éviter à tout prix. Les États-Unis chercheraient à contenir un tel conflit à l’échelle locale, tandis que la Chine aurait plutôt intérêt à jouer la mondialisation d’une guerre avec Taïwan.