Tanguay est un atout pour le Vieux-Port

Les gens d’affaires du Vieux-Port de Québec croient que l’acquisition de la Maison Chevalier par le Groupe Tanguay sera bénéfique pour le quartier.

« D’avoir des hommes d’affaires comme la famille Tanguay dans le quartier, avec tout son bagage de réussites, c’est intéressant », indique le directeur général de l’AGAVP, Richard Samson.

Ce dernier croit que l’arrivée des Tanguay dans le Vieux-Port, d’autant plus au sein du fleuron québécois qu’est la Maison Chevalier, sera un atout dans la relance touristique de la prochaine année.

Rappelons que le nouvel acquéreur souhaite en faire le siège social de son entreprise et intégrer les lieux à compter de l’été prochain.

« On sort de la pandémie. On va devoir se battre contre les autres villes du monde pour attirer des touristes en 2022. De ce point de vue là, si on pouvait avoir 50 compagnies comme le Groupe Tanguay dans le quartier, on les prendrait », affirme M. Samson.

Pas de solution idéale

L’Association des gens d’affaires du Vieux-Port dit comprendre les revendications des gens qui s’opposent à la vente de l’immeuble à une entreprise privée.

Elle convient que ce n’est « peut-être pas la meilleure solution » pour le maintien du patrimoine historique de l’endroit, mais celle-ci permettra la pérennité du bâtiment historique.

« C’est comme l’Agora du Vieux-Port. Ça fait cinq ans qu’il ne se passe plus rien là. On ne peut pas toujours demander aux fonctionnaires et à l’État de relancer les affaires. Ça prend des entrepreneurs pour les faire vivre », soutient le directeur général de l’association.

« C’est facile de dénoncer et d’être contre. Mais quand on demande [aux détracteurs] comment on finance ça, ils n’ont pas de solution », poursuit l’homme.

Plus accessible

Par ailleurs, le président du Groupe immobilier Tanguay, Alexandre Tanguay, a affirmé dernièrement que la Maison Chevalier serait même plus accessible que jamais au public.

Il s’est également engagé à prendre soin de l’immeuble patrimonial en l’entretenant et en le rénovant au besoin.

Pour Richard Samson, il s’agit d’une preuve supplémentaire des bonnes intentions de l’entrepreneur et de l’impact positif qu’il aura dans le quartier.