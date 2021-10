Tous les sentiers mènent à Quidi Vidi

Une randonnée d’automne dans les paysages arides de Terre-Neuve est incomplète sans un détour dans la baie encaissée de Quidi Vidi. Plusieurs sentiers aux environs de St. John’s mènent à ce hameau de pêcheurs au cachet si unique. Prononcé Kiddy Vidi, Kitty Vitty ou Quada Vida, selon son interlocuteur, l’architecture de ces lieux surprend autant que ses appellations. Situés à l’est de la capitale de Terre-Neuve, des petits commerces, quelques maisons minuscules accrochées aux falaises, et sa renommée en microbrasserie s’ajoutent au tableau des particularités. Arrivé dans cette baie par les sentiers qui parcourent les collines rocheuses, j’ai eu l’impression d’atterrir dans un autre monde. Singulièrement, les gens du coin semblaient ignorer d’où provient le nom de leur bled. Évidemment, la confusion concernant l’origine de ces mots règne au village... Ce sont autant d’hypothèses que d’histoires, et certaines sont plutôt colorées. Le surnom de ce port de pêche, « The Gut », rend cet endroit encore plus mystérieux. Après une randonnée, les amateurs de bière désireux de se réhydrater peuvent découvrir « l’Iceberg »... La célèbre bouteille bleue contient une bière fabriquée avec une eau récoltée à même les glaces vieilles de 25 000 ans !

